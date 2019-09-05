İŞKUR'dan gençlere ve kadınlara destek

DHL Lojistik firması ile İşbaşı Eğitim Projesi kapsamında 2 ayrı kurs düzenlendi. İlk mezunlarını veren kursun kapanış konuşmasını yapmak üzere Gebze İŞKUR Şube Müdürü Nurullah KARATAŞ etkinlikte hazır bulundu. Katılımcılara belgelerini tek tek takdim eden Karataş; Kadın katılımcılara her daim üretmeleri gerektiğini ve üretime katkı sunmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İşgücüne katkı sunmak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
Kursu başarılı şekilde bitiren kadın katılımcıların, “Lojistik Operasyon Eleman”ı olarak istihdamı sağlandı.
Törende DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu ve İş Birimi Direktörü Ali Şener katkılarından ötürü Şube Müdürü Nurullah Karataş’a Plaket takdim etti.