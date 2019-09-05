İŞKUR'dan gençlere ve kadınlara destek

Gebze İŞKUR'un gençlere ve kadınlara dönük destek çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GEBZE İŞ KURUMU ile DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş. firması arasında yapılan işbirliğinde, İş Başı Eğitim Programı kapsamında 2019 yılı içerisinde, “Lojistik Operasyon Elemanı” mesleğinde 56’sı kadın toplam 63 katılımcının iş hayatına katılması sağlandı. Programa katılım sağlayanların 56’sının dezavantajlı grup olarak ifade edilen kadınlardan oluşması dikkat çekti.

DHL Lojistik firması ile İşbaşı Eğitim Projesi kapsamında 2 ayrı kurs düzenlendi. İlk mezunlarını veren kursun kapanış konuşmasını yapmak üzere Gebze İŞKUR Şube Müdürü Nurullah KARATAŞ etkinlikte hazır bulundu. Katılımcılara belgelerini tek tek takdim eden Karataş; Kadın katılımcılara her daim üretmeleri gerektiğini ve üretime katkı sunmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İşgücüne katkı sunmak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Kursu başarılı şekilde bitiren kadın katılımcıların, “Lojistik Operasyon Eleman”ı olarak istihdamı sağlandı.

Törende DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu ve İş Birimi Direktörü Ali Şener katkılarından ötürü Şube Müdürü Nurullah Karataş’a Plaket takdim etti.