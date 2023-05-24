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İstanbul Havalimanı Bin 401 Uçuşla Avrupa'nın Zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (Eurocontrol), 15-21 Mayıs tarihlerine ilişkin Hava trafik verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı Bin 401 Uçuşla Avrupa'nın Zirvesinde

24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:02
  EUROCONTROL tarafından yayınlanan Hava Trafik Operasyonları 15-21 Mayıs  istatistiklerinde İstanbul Havalimanı günlük bin 401 uçuşla zirvede yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı bu tarihler arasında günde ortalama bin 330 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 302 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi. 
  İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Eurocontrol tarafından yayınlanan 20. hafta verilerine göre, İstanbul Havalimanı günde ortalama bin 401 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. 
                                   


İHA
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Anahtar Kelimeler
ıstanbul Havalımanı
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