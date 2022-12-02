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Kastamonu Entegre’den ‘Dokunulabilir Müze’ye destek

Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin ‘dokunulabilir müze’ projesinin MDF hammadde sponsoru oldu. Müzeyi görme engelli bireyler için erişilebilir hale getirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Kastamonu Entegre desteğiyle Türkiye’nin ilk Görme Engelli Müze Eğitim Alanı oluşturuldu. Doğadan hayata köprü olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Kastamonu Entegre, eğitim alanındaki mobilyalar için müzeye 120’den fazla melamin kaplı MDF Medelam ve ham MDF Medepan tabakası bağışladı.

Kastamonu Entegre'den ‘Dokunulabilir Müze'ye destek

02 Aralık 2022 Cuma 15:11

10 BİN GÖRME ENGELLİ ÇOCUĞA ULAŞMAK HEDEFLENİYOR

100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni, görme engelli bireyler için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan ‘dokunulabilir müze’ projesinin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız ,”Kastamonu Entegre olarak doğadan aldığımız güçle hayatı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yaşam alanlarını herkes için erişilebilir, estetik ve keyifli hale getirmeye odaklanan, ilham verici mimari projelere destek vermek ise önceliğimiz. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk Görme Engelli Müze Eğitim Alanı’na sponsor olduk ve bu alandaki mobilyalar için MDF sağladık. Görme engelli ziyaretçiler, bu alanda eserlerin 3 boyutlu replikalarına dokunarak, Braille alfabesi ile yazılmış açıklamalardan ve sesli betimlemelerden yararlanarak müzeyi keşfedebilecek. İlk yıl Ankara’daki görme engelli çocukların yüzde 40’ına, yani 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Bu anlamlı proje ve iş birliğinin tüm müzelere ve şirketlere örnek olmasını umuyorum.”


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