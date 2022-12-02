Kastamonu Entegre’den ‘Dokunulabilir Müze’ye destek

10 BİN GÖRME ENGELLİ ÇOCUĞA ULAŞMAK HEDEFLENİYOR

100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni, görme engelli bireyler için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan ‘dokunulabilir müze’ projesinin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız ,”Kastamonu Entegre olarak doğadan aldığımız güçle hayatı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yaşam alanlarını herkes için erişilebilir, estetik ve keyifli hale getirmeye odaklanan, ilham verici mimari projelere destek vermek ise önceliğimiz. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk Görme Engelli Müze Eğitim Alanı’na sponsor olduk ve bu alandaki mobilyalar için MDF sağladık. Görme engelli ziyaretçiler, bu alanda eserlerin 3 boyutlu replikalarına dokunarak, Braille alfabesi ile yazılmış açıklamalardan ve sesli betimlemelerden yararlanarak müzeyi keşfedebilecek. İlk yıl Ankara’daki görme engelli çocukların yüzde 40’ına, yani 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Bu anlamlı proje ve iş birliğinin tüm müzelere ve şirketlere örnek olmasını umuyorum.”