Kaymakam Çağlar ve çeşitli kurumlardan KOTO’ya ziyaret

Kentimizin istişare noktası Kocaeli Ticaret Odası, çeşitli kurum ve kuruluştan misafirlerini konuk etmeye devam ediyor. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Yönetim Kurulu Üyelerinin örnek ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerle, kentimizin ekonomi başta olmak üzere sosyal ve kültürel hayatı da ele alınıyor.

KOTO’NUN BAŞARILI ÇALIŞMALARI

Başkan Bulut’un yeni hafta itibariyle de önemli konukları vardı. Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ile finans kuruluşlarının temsilcileri KOTO’da ağırlandı. İlk olarak Kaymakam Çağlar ile bir araya gelen Başkan Bulut, Oda’nın faaliyetleri ile ilgili bilgi aktararak, kendisine Oda turu yaptırdı. KOTO’nun başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ancak yerinde görmenin de çok özel olduğunu ifade eden Kaymakam Çağlar, Başkan Bulut nezdinde Oda yönetimine başarılar diledi.

FİNANS KURULUŞLARINDAN ZİYARETLER

Akabinde; İş Bankası Bölge Müdürü İbrahim Erdoğan, İzmit Şube Müdür Yardımcısı Neslihan Çelik Baydan, İş Bankası İzmit Şubesi Müdürü Kemal Can, Müdür Yardımcısı Sevginar Çepni, Vakıf Katılım Genel Müdürlük Şube Ağı ve Performans Yönetim Müdürü Bilal Şişman, Yönetmeni Fatih Arslan, E5 Şube Müdürü Serdar Pehlivan, KOBİ Pazarlama Şube Yönetmeni Akif Çapacı, Türk Eximbank Gebze Şubesi Müdürü Zekeriya Karadayı ve Müdür Yardımcısı Aydın Güngör KOTO’nun konuğu olarak, çalışmalarını aktardı.













