Kocaeli 81 ilin gözbebeği

Kocaeli Sanayi Odası Eylül Ayı Meclis toplantısı bugün Kocaeli Sanayi Odasının sosyal Sorumluluk Projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezinde yapıldı. Meclis

Başkanı

Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında yapılan meclis toplantısının onur konuğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. Meclis toplantısı sonrası sanayicilere seslenen Hisarciklioğlu Kocaeli’nin önemine vurgu yaparak, “Eğer bize 5 vakit namaz farza Kocaeli 5 daha kılmalı. Yatıp kalkıp böyle

bir

şehir için şükredin. Türkiye’nin gözbebeğisiniz” dedi.



“65 TAM PUAN ALARAK BİRİNCİ OLDUK”

Pandemi döneminde de üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında sizin önderliğinizde TOBB olarak çok hızlı aksiyon alındı. Girişimleriniz ile 220 sorun çözüme kavuşturuldu. TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında 20 yıldır “A sınıfı Mükemmel Oda” statüsünü koruyan Odamız, geçirdiği en son denetimde 65 üzerinden 65 tam puan alarak 1. oldu. Plaketimizi sizin elinizden geçtiğimiz haftalarda aldık. Bu başarının gururunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Kocaeli verilerini değerlendiren Zeytinoğlu, “İlk 500 şirket listesinde 84 işletme yer alıyor. Ama İSO’nun açıkladığı listede Kocaelili firma sayısı 41 görünüyor. Firma merkezleri farklı illerde. İlimizden ciddi bir ihracat yapılıyor. Bu firmaların merkezleri İstanbul’da bulunduğu için ihracat rakamları maalesef ilimize yazılmıyor” dedi.



“KOCAELİ’DE KİŞİ BAŞINA ÖDENEN VERGİ 54 BİN LİRA”

Kocaeli’nin 2021 yılında 110 milyar 216 milyon TL vergi ödediğini ifade eden Zeytinoğlu, “Kocaeli’de kişi başına ödenen vergi 54 bin 202 TL'dir. Devlete en fazla kazanç sağlayan il. İlimizde üretim yapıp da vergilerini İstanbul’da veren 587 firmamız bulunduğunu tespit ettik. Ayrıca 259 firmamızın merkezleri de farklı illerde bulunuyor. Odamız üyesi ve merkezinin çoğunluğu İstanbul’da olan 846 firmamızın karı, İlimiz merkezli 2 bin 643 firmanın karının iki katıdır. Örnek vermek gerekirse; üretimleri ilimizde olan Ford Otomotiv, Diler Demir Çelik, Hyundai Assan, Anadolu Isuzu ve Prometeon gibi büyük ölçekli firmalarımızın munzam aidatları İstanbul Ticaret Odası’na yatırılıyor.



“YENİ SANAYİ PARSELLERİNE İHTİYAÇ VAR”

Bir de sanayileşme konusundaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlimiz yüz ölçümünün sadece yüzde 1,9’luk kısmı sanayi alanı. Sanayi alanının büyüklüğü açısından ilk 15 il arasında 13. sıradayız.Sanayi alan oranı açısından ilk 15 il arasında 2. sıradayız. Konumunun ve ilimizde bulunan 35 liman ve iskelenin ilimizi rekabetçi kıldığını biliyoruz. 2021 yılında limanların ilimiz gelirlerindeki payı %65 civarındadır. Sonuç olarak; Türkiye imalat sanayine %13 katkı sağlayan ilimiz diğer illere göre çok daha ufak bir alanda üretim yapmaya çalışıyor. Bu sebeple ilimizde yeni sanayi parsellerine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



“BU GURUR HEPİMİZİN GURURU”

Daha sonra Kürsüye çıkan TOBB Başkanı Rİfat Hisarcıklıoğlu, “Ben Türkiye’yi gezen bir kardeşinizim her yıl ülkeyi gezemeye çalışıyorum. Her gün bir yerdeyiz. Bir şehrin kalkınması konusunda bir şey çok önemli. Devlet ve özel sektör bir araya gelebiliyorsa kalkınma oluyor. Bu konuda marka şehir Kocaeli. Şehirlerin arkasında bir hikaye var. Bir şehirde devletin temsilcisi ve özel sektör bir araya geliyorsa o şehirde bereket var. Sanayi odası meclisine gidiyorum deyince büyükşehir belediyesi başkanı ben de gelip hemşerilerimle sohbet edeyim dedi. Başkanıma teşekküre diyorum. Geçen hafta Azerbaycan’da Şuşa’daydım. Oraya özellikle gittik. Türk iş dünyasının desteğini göstermek için oradaydık. Çadırın altında 200 Türk ve Azeri iş insanları bir araya geldi. Yaklaşık 7 saat sürdü. Özellikle sizin adınıza oradaydım. Sayın Cumhurbaşkanı sizler adına şahsıma devlet nişanını layık gördü. Bu gurur hepimizin gururu” ifadelerini kullandı.



“KOCAELİ 5 VAKİT DAHA NAMAZ KILMALI”

Bir de müjdesi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “120 yıllık Türk insanını bir rüyası vardı. Türkiye’nin otomobilini yapma rüyası. Bu projenin başına geçtik. 29 Ekim’de Bursa Gemlik’te bu fabrikanın açılışını yapacağız. 2023 yılın mart ayında TOGG’u Kocaeli yollarında göreceğiz. TOGG’un yapımında en önemli tedarikçi Kocaeli. 35 tedarikçi ile Kocaeli’den çalışıyoruz. Bundan dolayı Kocaeli’ye teşekkür ediyorum. Bu girişimi başarıya ulaştırmış olmak bana ve Türk iş dünyasına gurur verdi. Tarım doğa, sanayi liman Allah her şeyi vermiş. Yatırım var, istihdam var. Eğer bize 5 vakit namaz farza Kocaeli 5 daha kılmalı. Yatıp kalkıp böyle bir şehir için şükredin. Türkiye’nin gözbebeğisiniz. 86 milyonun göz bebeği Kocaeli. Birçok sanayi sektöründe lidersiniz. Odalar birliğinde bir çalışma yaptık. Türkiye’de üretimi yapılan 4 bin ürünün 788’inde Kocaeli’nin imzası var. Kocaeli’nin bir şansı da sanayici savunan güçlü bir sanayi odası olması” dedi.



“HİÇBİR ŞEY RUTİN DEĞİLDİR”

Odaların asil görevinin üyelerine hizmet etmek olduğunu vurgulayan Başkan Hisarciklioğlu, “ Ankara’dan görüyorum. Odamız her zaman sanayicinin yanında. Başkanımızdan çalışanına kadar herkese teşekkür ederim. Ayhan kardeşim aktif bir kardeşim. Onunla odalar birliğinde yönetiminde birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Pandemi döneminde müthiş çalıştı tüm oda başkanlarım. Sıkıntılarımız bugünkü şartlarda var. Hiçbir şey rutin değildir. Her gün başka bir şey ile karşılaşıyoruz. Belki bu bizi daha aktif yapıyor. Sizlerden gelen dertlerin çözüm yeri biz değiliz. Biz sizden gelen dertleri toplar gider seçilmişlere iletiriz.



ÖTEKİLEŞMEME VURGUSU

Ayrıca Haziran ayında, TOBB Ekonomi Şurasına, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanlarımız katıldı. Marmara Bölgesi ve sizler adına da, Ayhan kardeşim söz aldı. Yaşadığınız sorunları ve taleplerinizi, bakanlara bizzat anlattı. Bu noktada şunu da hiç unutmayalım, Bizler üyelerimizin sesi ve onların tercümanları oluruz, Bize yasayla verilen görev budur. İcraat yetkisi ve sorumluluğu da, hükümetimizindir. Son olarak bir hususu da özellikle hep akılda tutalım. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi, fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım” şeklinde konuştu.

“FİYAT İSTİKRARINA DAİR SORUNLAR VAR”

Toplantıda son olarak kürsüye Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kürsüye çıktı. Başkan Büyükakın konuşmasında, “Akademik tarafım ile söylüyorum. İçinden geçtiğimiz günler zor günler. Bu günler dünyanın çeşitli yerlerinde de hissediliyor. Ekonominin arz şoklarına maruz kaldığı dönemler enflasyon ile birlikte durgunluk olur. Bilinen ilk büyük kriz 1929’daydı. 3 yıl süren büyük bir kriz vardı. Ya enflasyon vardı ya işsizlik vardı. Fiyat kilogram gibidir ölçmek zorundasınız. Burada haklısınız. Zorluklar var. Ekonomik krizler ile ilgili doktorada dersler veriyorduk. İçinden geçtiğimiz süreç reel ekonomik kriz değil. Fiyat istikrarına dair sorunlar var. Enerji fiyatlarındaki artış ve Rusya Ukrayna savaşı. İkisinin üst üste olduğu dönemler azdır. Türkiye ekonomisi ne 94 krizini yaşıyor ne de 80 krizlerini yaşıyor. Bankacılık sektöründe kırılmalar yok. Hiç risk yok demiyorum ama geçmişteki krizlere baktığımızda ekonomimizin gücüne güvenmemiz gerekiyor.





“YANINIZA OLDUĞUMUZU, ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLEDİĞİMİZİ BİLİN”

Bir yerde ekonomik özgürlükler olmadan kalkınma gerçekleştirebilirsiniz örneği Rusya ama sürekli olmaz. Siyasal özgürlükler ve ekonomik özgürlükleri işlettikten sonra iyiler arasında en iyi olmak gerekir. Orada da güçlü bir liderlik ve ruh gerekiyor. Bir memlekette birlikte iş yapma ruhu ve liderlik edecek ruh varsa rakamlar ilerliyor. Eğer birlikte çalışmayı başarırsak, öbürünün ayağına basmadan başka bir akılla geleceği bakarsak bu kenti ve ülkeyi yönetirsek Türkiye 2030’lu yıllardan itibaren bölgesinin en güçlü devlet olma potansiyeline sahip. Biz ortak akıl ile hareket etmek zorundayız. Doğru yatırım planlarını yapmak şartı ile biz bu kente daha büyük katma değer katabiliriz. Türkiye potansiyeli en büyük şehir. Yapabileceğimiz şey sizin önünüze çıkan engelleri ortadan kaldırmak. Önünüze çıkan engelleri nasıl ortadan kaldırırız? Bunu yaparken bu kentin çevresini düşünüyoruz. Çevre konusunda da hassasiyet var. Toplumun yararına olacak bir akla sahibiz. Yanınıza olduğumuzu, engelleri ortadan kaldırmayı hedeflediğimizi bilmenizi istiyoruz. Kötümserliğe fırsat vermeyin” dedi.