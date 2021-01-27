Kocaeli bölgesinin dış ticaret hacmi 73,4 milyar dolar oldu

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanayi, "üretim ve teknoloji şehri" Kocaeli'nin de içinde bulunduğu 7 ilde hizmet veren birimleriyle Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, coğrafi ve stratejik konumu yanında ülke dış ticaret hacmi ve vergi tahsilatında da önemli bir paya sahip bulunuyor.

Kentte, İzmit, Gebze, Dilovası, Derince ve Körfez Gümrük Müdürlüğü ve diğer birimleriyle hizmet veren Müdürlük, ülke ithalatının yüzde 21'ine, ülke ihracatının yüzde 17'sine, dış ticaret hacminin yüzde 19'una aracılık etti.

Müdürlük, 2020'de 18 bin gelen-giden gemi, 984 bin konteyner, 627 bin ithalat ihracat beyannamesi kapsamında 45,5 milyar dolar ithalat, 27,9 milyar dolar ihracat olmak üzere toplam 73,4 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştı.

- 289 milyon lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu

Öte yandan Müdürlükçe; kaçakçılığı men, takip ve tahkikle ülkenin güvenliğini sağlama amacıyla halihazırda kullanılan 4'ü mobil, biri seyyar x-ray cihazı ile 19 bin tarama gerçekleştirilirken, 44 kaçakçılık olayına müdahale edilerek toplam 289 milyon lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

Ayrıca kentte geçen ağustosta düzenlenen operasyon sonucunda 500 paket içerisindeki 540 kilogram kokaine el konuldu, bu durum Gümrük Muhafaza Teşkilatı tarihinde tek seferde müstakilen ele geçirilen en büyük kokain miktarı olarak kayıtlara geçti.