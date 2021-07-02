Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

İhracatta hem en yüksek haziran ayı seviyesine hem de tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşmış olduk

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin, ihracatta hem en yüksek haziran ayı seviyesine hem de tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Haziran ayı ihracatının 19 milyar 773 milyon dolara yükseldiğini belirten Zeytinoğlu, şunları ifade etti:

"Böylece ihracatta hem en yüksek haziran ayı seviyesine hem de tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşmış olduk. Haziran ayında ihracatın, aşının da yaygınlaşmasıyla birlikte aylık bazda 20 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını zaten sık sık dile getiriyorduk. 2021 yılının başından beri ihracatta gösterdiğimiz güçlü performansın artarak devam ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz."

- "Cari açığa olumlu yansıyacağına inanıyoruz"

Zeytinoğlu, ihracatın mayıs ayına göre de önemli bir ivme kaydettiğini, haziranda ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 87,3 seviyesine yükseldiğini vurgulayarak, önümüzdeki aylarda turizm gelirlerindeki artışla birlikte bu durumun cari açığa olumlu yansıyacağına inandıklarını belirtti.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan sektörlerin sırasıyla otomotiv, makine-teçhizat, demir çelik, elektronik-elektrikli cihazlar olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, ihracat yapılan ilk beş ülkenin de sırasıyla Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Irak olduğunu bildirdi.

Haziran ayında ithalatın ise 22 milyar 661 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, "Alt kalemlerine baktığımızda, geçen aya göre yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 18,5 artışı ve ara malı ithalatındaki yüzde 7,7 artışı, yatırımlar ve üretim artışı açısından olumlu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AA