KOCAELİ SGK İL MÜDÜRÜ İSMAİL ÜNLÜ’DEN ASKON KOCAELİ ŞUBEYE ZİYARET

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şube Başkanı Fatih Işık ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli SGK İl Müdürü İsmail Ünlü ve heyetini şube binalarında ağırlayarak “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanun” hakkındaki faydalı sunumunu dinledi.





Oldukça verimli geçen sunumda SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına dair Kanunun uzatılmış olduğunu yapılan değişiklik ile başvuru ve beyan sürelerinin 30.06.2023, ilk taksit ödeme sürelerinin ise 31.07.2023 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.





İsmail Ünlü toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise: “Sosyal güvenlik bilincini arttırmak amacındayız. Ülkemizin en önemli sorunları arasında kayıt dışı istihdam yer almaktadır. Kocaeli nüfusunun yüzde 98,71’i sosyal güvenlik kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Kapsam dışı olan kişi sayısı ise 26 bin 133’tür. TÜİK verilerine göre Kocaeli’nin kayıt dışı istihdam oranı yüzde 22,25’tir. Bu oran Türkiye ortalamasının altında olsa da yine de bizim için çok önem arz etmektedir. Siz iş insanlarımızın da bu sayıyı aşağı çekme mücadelemizdeki desteğinin bizim için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirtmek isterim.“ ifadelerini kullandı.





ASKON Kocaeli şube olarak bu sayının azaltılması için birlikte çalışmalar planlanması konusunda hemfikir olundu. Sonrasında İsmail Ünlü, üyelerin sorularını cevapladı ve Devlet Teşvikleri hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.

Program sonrası ASKON Kocaeli Şube Başkanı Fatih Işık ve Yönetimi, İsmail Ünlü ve heyetine ziyaretleri için teşekkür edip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.