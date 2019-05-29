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Kocaeli Ticaret Odasında ödül töreni

Türkiye 100 listesinde yer alan 5 firmaya ödülleri verildi

Kocaeli Ticaret Odasında ödül töreni

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:04

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına giren Kocaeli’nin 5 firması için Kocaeli Ticaret Odasında (KOTO) ödül töreni düzenlendi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen Türkiye 100 şirketleri, 2015-2017 döneminde ortaya koydukları satış gelirlerine göre sıralandı. 

Bu sıralamaya göre, CDS Robotik Otomasyon Yazılım Elektrik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., VTEK Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ROK Teknik Metal Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret Ltd. Şti., SAMM Teknoloji İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile BEŞÜZZİ Gıda Turizm Hayvancılık İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Kocaeli’den ilk 100 listesine girmeyi başardı.

Törende, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin yer aldığı Türkiye 100 listesine girmeyi başaran Kocaeli’nin 5 firmasına ödülleri takdim edildi. 

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, burada yaptığı konuşmada, "Dünya ekonomisinde daralma var ama Kocaeli’de güzel şeyler oluyor. Türkiye 100’de kendi emekleriyle dereceye giren firmalarımıza teşekkür ediyorum. KOTO olarak her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli’nin bugün süper ligde olduğunu vurgulayarak, "Sadece benim bölgem Gebze’de 9 milyar dolara yakın ihracat yapılıyor. Bu gücü unutmamalıyız. Bu nimetlerden faydalanmalıyız. Allah tüm ülkeye Kocaeli gibi ihracat sağlasın." ifadelerini kullandı.

Törene, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve ödül alan firmaların temsilcileri katıldı.




AA
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