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Kocaeli Vergi Dairesi’nden KTO’ya ziyaret

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Körfez Vergi Dairesi Müdürü Dursun Kaçar ve Kocaeli Vergi Dairesi başkan yardımcıları Körfez Ticaret Odası’na 7326sayılı sayılı kanun ile alakalı bilgilendirme sunumu yapmak amacı ile ziyarette bulundular.

Kocaeli Vergi Dairesi'nden KTO'ya ziyaret

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:54

Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Şenol, Ahmet Kırcı, Fatih Uykun, Fatih Fidan ve Mustafa Gülcan’in hazır bulunduğu ziyarette  Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ‘’ Körfez Ticaret Odası ilimizin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri. Her zaman yetki ve imkânımız dâhilinde kurumsal işbirliği ile dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz’’ derken KTO Yönetim Kurulu başkanı Recep Öztürk Ziyaretleri nedeniyle Kocaeli Vergi Dairesi’ ne teşekkür etti.

7326 SAYILI KANUN ANLATILDI

Körfez Ticaret Odası’na yapılan ziyarette Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı osman Eşgin bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun ile ilgili amaç, kapsam ve hükümler ile hangi kurumları kapsadığı ve bu kanunun avantajlarını oda yönetimi ile paylaştı. Yapılan bilgilendirme için teşekkür eden Öztürk bilgilendirme için teşekkürlerini sunarken ziyaret sosyal mesafe kuralları kapsamında çekilen fotoğraf ile son buldu.

 

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