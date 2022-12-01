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KÖRFEZ TİCARET ODASI’NDA KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Körfez Ticaret Odası kasım ayı meclis toplantısı, okunan istiklal marşının ardından Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

KÖRFEZ TİCARET ODASI'NDA KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

01 Aralık 2022 Perşembe 20:49

Oda organ üyelerinin katılım gösterdiği meclis toplantısında komite sunumlarına yer verildi. Oda Başkanı Recep Öztürk’ün faaliyet sunumunun ardından, İnşaat Komitesi Başkanı Semih YURT Unicera Seramik Fuarı ziyareti, inşaat sektörü istişare toplantısı ve şantiye şefleri mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi verdi. Meclis Üyesi Murat ÇETİNKAYA sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği değişikliği hakkında sunum yaparken, Yönetim Kurulu Başkan.Yrd. Mehmet GÜMÜŞ Moldova iş seyahatı paylaşımda bulundu. Bir diğer komite sunumu Sigorta Komite Üyesi Berat EMEKCİ tarafından zorunlu deprem sigorta ve talimat tebliği değişikliği, Kocaeli sigorta acenteleri istişare toplantısıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Meclis toplantısının son komite sunumunu ise Yönetim Kurulu Üyesi Fatih UYKUN yeni nesil öğretmen eğitimleri, meşe palamudu toplama ve çevre kirliliği farkındalık etkinliği ve tema ağaç kardeşliği projesini anlattı.

KÖRFEZ MTAL BAŞARILARI KONUŞULDU

Meclis kürsüsünden söz alan Körfez Ticaret Odası paydaş kurumu Körfez MTAL Okul Müdürü Harun Künü “Romanya da düzenlenen Avrupa’nın en prestijli robot yarışmalarından biri olan ‘Robo Challenge’ uluslararası robot yarışmasına okulumuz 3 mini sumo robotla katılmıştır. Takımımız 106 robot arasından son 8 robot arasına girmeyi başarmış ve çeyrek finale kadar yükselmiştir. Çeyrek finalde kaybeden takımımız, ilk defa katıldığı bu yarışmada; sıralaması, edindiği tecrübe, gösterdiği çaba ve öğrencilerimize kazandırdığı uluslararası deneyim nedeniyle gönlümüzün kazananı olmuştur. Öğretmenimiz Volkan Alparslan Kılıç, öğrencilerimiz Doğukan Arda Akdağ ve Yusuf Efe Oğur’a teşekkür ederiz. Ayrıca Körfez MTAL olarak katıldığımız Teknofest Karadeniz kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında sergilediğimiz Yapay Zeka Tabanlı Tam Otomasyon Sera Projesi Türkiye 2. si olmuştur. Danışman Öğretmenleri Burhan Aksoy, öğrencilerimiz Görkem Baş, Mehmet Gubar, Yunus Emre Yavuz,Göktuğ Aksoy’a ve projemizde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm Körfez MTAL ailesine teşekkür ederiz.” Dedi.

Aralık ayı meclis toplantısı gününün oylanmasının ardından toplantı sona erdi. 


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