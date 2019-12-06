KOTO’da ‘Ahşap Ambalaj İhracatçıları’ İçin Önemli Toplantı

Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen ‘Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı’na sektörün ilgisi yoğun oldu

Mobilya, ağaç işleri ve ormancılık sektörüne büyük sorumluluklar getiren ‘Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik’ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor. Özellikle ahşap ambalaj ihraç eden iş insanlarının uyması gereken bir dizi standardın sıralandığı yönetmeliğin sahada tüm detaylarıyla bilinmesi ve uygulanması, olası maddi- manevi kayıpların önlenmesi adına da büyük önem arz ediyor. Kocaelili iş insanlarının yönetmeliğe hakim olması için iş birliği yapan Kocaeli Ticaret Odası ile Kocaeli Sanayi Odası’nın ilgili meslek komiteleri, kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya sektörden ilgi yoğun olurken, davetlileri KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, Meclis Üyesi Metin Sözer, 5. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Seyit Orhan Kabasakal ağırladı. Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete, Kocaeli Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi M. Oktay Kabasakal ile komite üyelerinin de yer aldığı toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Onur Yavuz, Ziraat Yüksek Mühendisi Ela Korkmaz, Orman Endüstri Mühendisi Süheyla Sümer, “Yeni yönetmelik, ihracatçı ve kullanıcıların sorumlulukları, ahşap ambalaj malzemeleri üreticileri ısıl işlem operatör sorumlulukları” hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

BARIŞ: MADDİ VE MANEVİ KAYIPLARI ASGARİYE İNDİRECEK

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Barış, toplantının sektörün geleceği için çok büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Yeni yönetmelikle birlikte ‘ahşap ambalaj ihraç eden iş insanlarımızı’ çok önemli sorumluluklar beklemekte, üretimin uygun olmaması durumunda karşı karşıya kalacakları yaptırımlar sektörde tedirginliklere neden olmaktadır. Bu nedenle, yönetmeliğin en yetkili mercilerden, tüm detaylarıyla öğrenilmesi ve sahada uygulanması maddi- manevi kayıplarımızı asgari düzeye indirecektir. Türkiye'nin 2019 yılı Ocak - Eylül dönemindeki mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 3 milyar 995 milyon 921 bin dolara yükselmiştir. Bu rakam yıl sonuna kadar daha da artacaktır. İlimiz ve ülkemiz ihracat potansiyelinin korunması ve mevcut pazarlardaki ihracat potansiyelinin arttırılması adına bu yönetmeliğin gereklerine özellikle dikkat etme zorunluluğumuz vardır. Türkiye’nin Dünyadaki imajına sahip çıkmalıyız ve ihracatın arttırılması adına tasarıma ve markalaşmaya önem vermeliyiz” ifadelerine yer verdi.

METE: İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN GERİ DÖNMESİ MORALİMİZİ BOZUYOR

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete, Kocaeli Ticaret Odası’na organizasyon ve ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, “Bilindiği üzere ihracatımız son 15 yıldır çok hızlı bir şekilde artmakta ve ivme kazanmaktadır. Bunu sizler gerçekleştiriyorsunuz. Ancak ihracatta geri dönen mallar nedeniyle hepimizin morali bozuluyor. Bu durumun ahşap sektöründe yaşanmaması adına önemli bir yönetmeliği hayata geçiriyoruz. Ahşap ithal eden ülkeler, kendi ülkelerine bitki koruma açsınsan yabancı zararlıların girmesini önlemek için IPPC 15 normu uyguluyor. Ahşap ambalajların ancak ısıl işlem uygulanarak yurda alınabileceğini ifade ediyor. Biz de bu normdan yola çıkarak ve işi biraz daha sıkı tutarak bu yönetmeliği hayata geçiriyoruz. Bu yönetmelik hem sizlerin ürünlerinin geri dönmemesi hem de sizleri uluslararası normlara yaklaştırmak adına çokça önemli. Hepinizin bu yönetmeliğin yükümlülüklerini işletmelerinizde harfiyen uygulayacağınıza yürekten inanıyoruz. Yönetmeliğimiz hayırlı olsun” dedi. Konuşmaların akabinde uzman sunumlarına geçildi. Katılımın yoğun olduğu toplantı, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

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MURAT BARIŞ: Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Barış, toplantının sektörün geleceği için çok büyük önem arz ettiğini ifade etti.

İL TARIM: Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete

SORU- CEVAP: Katılımın yoğun olduğu toplantı, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.















