banner484
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kovid-19’un ticaret ve finans sistemi için mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk

Bakan Albayrak: Kovid-19’un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk

Kovid-19'un ticaret ve finans sistemi için mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk

31 Mart 2020 Salı 23:50

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, Kovid-19'un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını bildirdi. 

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, Kovid-19’un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını ele aldıklarını belirtti. 

Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydetti.

G20'den "yoksul ülkelerin borç kırılganlığı riskini" çözme hedefi 

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki çalışmaları koordine etmek amacıyla video konferans yoluyla bir araya gelen G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı. 

G20 Liderler Zirvesi'nde geçen hafta alınan kararların uygulanmasına yönelik bir yol haritası üzerine anlaşıldığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik G20 Eylem Planı'nın yanı sıra bu süreçte ve sonrasında küresel ekonomiyi desteklemek için gerekli orta vadeli önlemlere ilişkin görüş birliğine varıldığı aktarıldı. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında düşük gelirli ülkelerdeki borç kırılganlığı riskinin çözülmesi konusunda hemfikiriz. Bu durum bu ülkelerin çalışmalarını küresel zorlukla mücadelesine yoğunlaştırmasına imkan tanıyacaktır. Kovid-19 salgını kaynaklı zorluklarla mücadele için yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelere yönelik uygun uluslararası finansal desteği hızla sağlamak için ilgili uluslararası kuruluşlarla çalışma konusunda mutabıkız. Kovid-19 salgınına yanıt olarak ülkeler tarafından alınan düzenleyici ve denetleyici önlemleri koordine etmek için Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ile çalışacağız." 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve diğer uluslararası finansal kuruluşların, mevcut kaynakların sağlanması ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için gerekli ilave önlemlerin araştırılmasındaki rolünün de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun gelecek 15 aylık süreçte üye ülkeleri desteklemek için 160 milyar dolarlık kaynak ayırmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. 

Açıklamada, Kovid-19 salgının yarattığı küresel zorluklarla mücadele için gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceğinin de altı çizildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bakan Albayrak'tan özel bankalara müşteri destek paketi çağrısı Bakan Albayrak'tan özel bankalara müşteri destek...
Darıca ve Dilovası’nda yollar daha konforlu olacak Darıca ve Dilovası’nda yollar daha konforlu olacak
Endonezya’dan KOTO’ya 70. yıla özel işbirliği daveti Endonezya’dan KOTO’ya 70. yıla özel işbirliği...
Genç mühendisin kurduğu şirket “Ar-Ge merkezi“ unvanı kazandı Genç mühendisin kurduğu şirket “Ar-Ge merkezi“...
Başiskele’de paralı binişler kalkıyor Başiskele’de paralı binişler kalkıyor
Siemens CEO’su Hüseyin Gelis GOSB’da Siemens CEO’su Hüseyin Gelis GOSB’da
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Bakan Albayrak'tan özel bankalara müşteri...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının devreye aldığı müşteri destek paketi uygulamalarına...

Haberi Oku