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EKONOMİ:
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KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat yüzde 8.5 artarak 15.2 milyar dolar, ithalat yüzde 8.3 azalarak 18.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 47.5 azalarak 3.2 milyar dolar olarak geçekleşti.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:00

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “İhracatımız 15.2 milyar dolar ile temmuz ayları içerisinde yıllar itibariyle en yüksek seviyeye ulaştı. Aylık bazda 15 milyar dolar ve üzeri seviyelerin sürdürülebilir olması önemli. Önümüzdeki aylarda bu rakamları aşan seviyelerde ihracat yapmayı temenni ediyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, ekonomimiz açısından ihracat artışlarının devamlılığının önemini vurgulayarak, “Malumunuz tarihimizin en düşük ihracat rakamlarından birini bu yıl haziran ayında yapmıştık. Bayram tatili nedeniyle 30 günlük bir ayı 20 güne sıkıştırmaya çalıştığımız için maalesef istediğimiz veriler yakalanamamıştı. Dolayısıyla ağustosta da benzer bir sıkıntının tekrar yaşanmamasını arzu ediyoruz.” dedi.

 

“İthalattaki gerilemenin temmuzda da devam ettiğini görüyoruz.” diyen Zeytinoğlu, “Dolayısıyla dış ticaret açığı da yüzde 47.5 azalarak 3.2 milyar dolar olarak geçekleşti. Dış ticaret açığındaki bu iyileşme cari açığa olumlu yansıyacaktır. Bunun yanında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 70’den yüzde 83 seviyesine yükselmesini olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.

 

 

 

 

 

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