KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; mayıs ayında cari işlemler hesabı 151 milyon dolar fazla verdi. Ocak-mayıs döneminde cari açık 3.14 milyar dolar olurken, yıllık cari işlemler açığı ise 2.37 milyar dolara geriledi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, mayıs ayında beklentiler doğrultusunda cari fazla verildiğini belirterek, “Yıllık cari açıkta da önemli oranda gerileme gördük. Bu azalıştaki ana etken, geçen yılın aynı ayına göre 5.9 milyar dolar gerilemeyle dış ticaret açığındaki iyileşme oldu. Bunun yanında hizmet gelirleri katkısı da 2.3 milyar dolar ile 2014 yılından buna mayıs ayları itibariyle en yüksek seviyede gerçekleşti.” dedi. Zeytinoğlu, cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini beklediklerini söyledi.

Finans hesabına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Finansman tarafına baktığımızda mayıs ayında, portföy yatırımlarında 456 milyon dolar net çıkış olurken, doğrudan yatırımlarda 204 milyon dolar net giriş olduğunu görüyoruz. Ocak-mayıs dönemi doğrudan yatırım girişleri ise 3 milyar dolar. Geçen yılın aynı döneminin üzerinde olsa da doğrudan yatırımlardaki girişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. 11. Kalkınma Planı’nda doğrudan yatırımlarının ülkemize çekilmesi konusunun hedeflendiğini gördük. Bu hususta atılacak adımlarla yatırımların çekilmesi noktasında da artışlar temenni ediyoruz.” dedi.