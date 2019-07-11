Finans hesabına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Finansman tarafına baktığımızda mayıs ayında, portföy yatırımlarında 456 milyon dolar net çıkış olurken, doğrudan yatırımlarda 204 milyon dolar net giriş olduğunu görüyoruz. Ocak-mayıs dönemi doğrudan yatırım girişleri ise 3 milyar dolar. Geçen yılın aynı döneminin üzerinde olsa da doğrudan yatırımlardaki girişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. 11. Kalkınma Planı’nda doğrudan yatırımlarının ülkemize çekilmesi konusunun hedeflendiğini gördük. Bu hususta atılacak adımlarla yatırımların çekilmesi noktasında da artışlar temenni ediyoruz.” dedi.
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; mayıs ayında cari işlemler hesabı 151 milyon dolar fazla verdi. Ocak-mayıs döneminde cari açık 3.14 milyar dolar olurken, yıllık cari işlemler açığı ise 2.37 milyar dolara geriledi.
Finans hesabına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Finansman tarafına baktığımızda mayıs ayında, portföy yatırımlarında 456 milyon dolar net çıkış olurken, doğrudan yatırımlarda 204 milyon dolar net giriş olduğunu görüyoruz. Ocak-mayıs dönemi doğrudan yatırım girişleri ise 3 milyar dolar. Geçen yılın aynı döneminin üzerinde olsa da doğrudan yatırımlardaki girişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. 11. Kalkınma Planı’nda doğrudan yatırımlarının ülkemize çekilmesi konusunun hedeflendiğini gördük. Bu hususta atılacak adımlarla yatırımların çekilmesi noktasında da artışlar temenni ediyoruz.” dedi.