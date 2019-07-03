KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon oranlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu haziran ayı enflasyonun yaz aylarının başlaması ve döviz kurlarındaki artışın geri çekilmesiyle gerilediğini söyleyerek, “Yaz aylarının başlamasıyla gıda ve giyim fiyatlarındaki gerileme ile haziran ayında yıllık bazda TÜFE’nin beklentilere uygun olarak gerilediğini görüyoruz. TÜFE’de aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.65 ile gıda ve alkolsüz içecekler kalemi olurken, giyim ve ayakkabı grubunda aylık gerileme yüzde 1.57 oldu. Haziranda döviz kurlarının gerilemesinin etkisiyle yıllık ÜFE’de de önemli gerileme görüldü.” dedi.

Zeytinoğlu, temmuz ayına ilişkin değerlendirmesinde, “ÖTV indirimlerinin bitmiş olması ve zamların yansıtılma ihtimalini göz önüne aldığımızda enflasyonda önümüzdeki ay çok büyük bir gerileme beklemiyoruz. Gerileme olsa da sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, kurda aşırı bir hareket olmaz ve sezonsal etkilerin dışında bir gelişme yaşanmazsa eylülde baz etkisinin daha net görülerek enflasyonda önemli gerileme olabileceğini söyledi.

Yıllık ÜFE’nin haziranda yüzde 25.04’e gerilese de hala yüksek seviyede olduğunu, maliyetlerdeki artışların enflasyondaki düşüşü de sınırlandırabileceğini söyleyen Zeytinoğlu, “Sektörlere göre ÜFE’nin detaylarına baktığımızda imalat sanayinde yıllık fiyat artışı yüzde 23.15 olarak açıklandı. Elektrik ve gaz fiyatlarında aylık artış yüzde 7.83, yıllık artış yüzde 54,20. Ana sanayi gruplarında ise enerji maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 35.44. Bunlar üretici fiyatlarındaki genel artışın çok üzerinde.” dedi.