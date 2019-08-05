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EKONOMİ:
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KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon oranlarını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre; temmuzda aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.36 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.99 geriledi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16.65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 21.66 olarak gerçekleşti.

KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon oranlarını değerlendirdi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:57

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Mart ayından itibaren düşüş trendinde olan enflasyonda temmuzda beklentiler doğrultusunda ufak bir artış yaşandı. Bu artışta, KDV ve ÖTV indirimlerinin sona ermiş olması ve zamların etkisi görülüyor. Enflasyonda baz etkisiyle eylülde ciddi azalmalar görebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.   

 

Zeytinoğlu, ÜFE’nin aylık yüzde 0.99 düşüşle yıllık yüzde 21.66’ya gerilemesine ilişkin, “Sanayicileri asıl etkileyen üretim maliyetleri. Üreticinin maliyetleri hala yüksek seviyede olsa da ÜFE’nin geriliyor oluşunu olumlu buluyoruz. Dövizdeki gerileme devam ederse olumlu etkilerini önümüzdeki aylarda göreceğimizi düşünüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, “ÜFE’de bir önceki aya göre en fazla düşüş, yüzde 12.73 ile ham petrol ve doğal gazda olurken, ana sanayi grupları içerisinde temmuz ayında aylık en fazla düşüş enerjide gerçekleşti. Ağustos ve eylül aylarında baz etkisiyle ÜFE’de de önemli gerilemeler göreceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

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