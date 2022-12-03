EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KSO Başkanı Zeytinoğlu, kasım ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi:

-"İhracat artış hızının yavaşlamasına rağmen bu ihracat rakamının kasım ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz"

KSO Başkanı Zeytinoğlu, kasım ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi:

03 Aralık 2022 Cumartesi 12:04

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu yılın kasım ayı ihracatının, kasım ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu bildirdi.
Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının kasım ayı geçici dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.
Kasım ayında ihracatın 21 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yılın aynı ayına göre ihracat artış oranının yüzde 1,9 olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "İhracat artış hızının yavaşlamasına rağmen bu ihracat rakamının kasım ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. Kasım itibarıyla 12 aylık ihracatımız ise 253,5 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.
Zeytinoğlu, Rusya ile ihracat artışındaki ivmelenmenin kasımda da devam ettiğini ve kasımda da Rusya'nın, Türkiye ihracatında dördüncü sırada yer aldığına işaret ederek, "En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeden en yüksek ihracat artış oranı yüzde 104,9 ile Rusya'ya oldu. Almanya ile yüzde 5,3 ABD ile yüzde 4,6 Irak ile yüzde 7,1 artış olurken İtalya'ya ihracatımızda yüzde 4,3’lük bir gerileme olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kasım ayında ithalatın yüzde 14 artışla 30 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, ithalat alt kalemlerine bakıldığında ham madde (ara mallar) ithalatında yüzde 11, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 14,9 ve tüketim malları ithalatında yüzde 40,6 oranında artış yaşandığını kaydetti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kso
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kastamonu Entegre’den ‘Dokunulabilir Müze’ye destek Kastamonu Entegre’den ‘Dokunulabilir Müze’ye...
KOTO’da Güncel KOSGEB Destekleri ve KOBİ Vasfı Belgesi ile ilgili seminer düzenlendi KOTO’da Güncel KOSGEB Destekleri ve KOBİ Vasfı...
Yerli ve yabancı firmalar iş ortaklıkları için Match4Industry Etkinliği’nde buluştu Yerli ve yabancı firmalar iş ortaklıkları için...
Sanayide Kadın Eli meyvelerini veriyor Sanayide Kadın Eli meyvelerini veriyor
MOYSAD, mobilya sektöründe birlik hedefliyor MOYSAD, mobilya sektöründe birlik hedefliyor
KÖRFEZ TİCARET ODASI’NDA KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI KÖRFEZ TİCARET ODASI’NDA KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Kastamonu Entegre’den ‘Dokunulabilir Müze’ye...
Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin ‘dokunulabilir...

Haberi Oku