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EKONOMİ:
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KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan bütçe değerlendirmesi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan bütçe değerlendirmesi

15 Kasım 2021 Pazartesi 13:36

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekim ayında bütçe gelirleri 114 milyar TL, bütçe giderleri 131.42 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelirlerdeki artış yüzde 22.9 ile enflasyonun üzerinde olurken, giderlerde yüzde 34.6 ile daha yüksek bir artış oldu. Geçen yıl, pandemi etkilerinin azaltılmasına yönelik verilen teşviklerden, bütçe giderlerinin hızlı arttığı bir yıldı. Bunun üzerine gerçekleşen yüzde 34.6’lık artışla giderler kalemi daha yüksek oldu. Dolayısıyla ekim ayında bütçe 17.41 milyar TL açık verdi. Ocak-ekim dönemi on aylık bütçe açığı ise 78.49 milyar TL oldu” dedi. 


DENK BÜTÇE VURGUSU

Tüketim tarafında tedbirli davranılmasıyla, denk bütçenin önemine değinen Zeytinoğlu, böylece sanayicilerin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına erişebilme fırsatı olabileceğini söyledi. Bütçe gelirleri ve giderlerinin alt kalemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda giderler tarafında en yüksek harcama yüzde 14.2 artışla cari transferler kaleminde gerçekleşmiş. Gelirler tarafında ise bütçeye en fazla katkı sağlayan vergi gelirleri ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.5 artışla 96.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda; gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 70.4’lük, dahilde alınan katma değer vergisinde yüzde 26.6’lık, ithalden alınan KDV’de yüzde 37.4’lük artış olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

















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