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KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan doğalgaz değerlendirmesi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara yönelik BOTAŞ tarafından yapılan doğalgaz fiyat artışını değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan doğalgaz değerlendirmesi

01 Kasım 2021 Pazartesi 13:26

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara yönelik BOTAŞ tarafından yapılan doğalgaz fiyat artışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşlarda yüzde 48.40, elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgazda yüzde 46.82 artış yapıldı. Tüm dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarıyla birlikte, her zaman önemini dile getirdiğimiz devletin denk bütçe hedeflemesi çerçevesinde, bu fiyat artışlarının yapıldığını biliyoruz” dedi.


REKABET GÜCÜNÜ KORUYABİLMEK İÇİN…

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Ayrıca mevcut koşullarda devletin doğalgaz başta olmak üzere enerji maliyetlerini sübvanse etmesinin yükünün ise artık giderek daha da ağırlaştığını ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını da görüyoruz. Bununla birlikte, sanayide önemli bir maliyet kalemi olan doğalgaza gelen yeni zamlar, önümüzdeki günlerde ÜFE’den sonra TÜFE’de de fiyat artışlarına neden olacaktır. Sanayimizin rekabet gücünü koruyabilmesi için iklim değişikliği ve ekonomideki şartlar da göz önüne alındığında, doğalgazın ve ithal ürünlerin payının, daha çok yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönlendirilmesinin önemi daha çok ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.





AYHAN ZEYTİNOĞLU- KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, doğalgaz fiyat artışları hakkında açıklamada bulundu.













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