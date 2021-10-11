KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan ekonomik değerlendirmeler









Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, ihracatın katkısı ve turizm gelirlerindeki artışla ağustos ayında cari fazla verildiğini memnuniyetle gördüklerini belirterek, “Ağustos ayında cari denge 528 milyon dolar fazla verdi. Cari fazla verilmesinde, artan hizmet gelirlerinin katkısı ve dış ticaret açığındaki gerilemenin etkisini görüyoruz. Geçen yıl ağustos ayında hizmetler dengesi kaleminin katkısı 1.7 milyar dolar olurken, bu yıl 4.1 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı ayına göre 2.6 milyar dolar gerileyerek 2.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmelerle yıllık cari açığın ağustos itibariyle 23 milyar 33 milyon dolara gerilediğini memnuniyetle görüyoruz” dedi.





REKABETÇİ KUR VURGUSU

Yıllık cari açıkta bir önceki aya göre 4.6 milyar dolarlık iyileşme olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, gerilemenin devam edeceğini beklediklerini söyleyerek, “Eylül ayında tarihi rekor seviyede ihracat gerçekleştirdik. Rekabetçi kurun ihracatı desteklediğini biliyoruz. İhracat artışıyla, dış ticaret açığında gerçekleşen gerileme ve turizm gelirlerinin de geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olmasıyla yıllık cari açığın gerilemeye devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.





İŞGÜCÜ VERİLERİ…

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı işgücü verilerini de değerlendiren KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 12.1 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.9 puan gerilerken temmuz ayı ile aynı seviyede gerçekleşti. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise ağustosta yüzde 22 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 1.7 puan gerileme olduğu görüyoruz” dedi. Temmuzdan ağustosa istihdam edilenlerin 15 bin kişi gerilediğini ifade eden Zeytinoğlu, “Aylık bazda istihdamın sektörlere dağılımına baktığımızda, inşaat sektöründe 83 bin kişi, sanayide 217 bin kişi, tarımda 26 bin kişi artarken, hizmetler sektöründe 341 bin kişilik istihdam kaybı olduğunu görüyoruz. Toplam istihdam edilenler ise ağustos itibariyle 28 milyon 706 bin kişi oldu” açıklamasında bulundu.



































