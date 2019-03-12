KSO Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan yılın son çeyreğine ilişkin büyüme oranının beklentilere uygun olarak yüzde 3 daraldığını ifade ederek “2018 dördüncü çeyrekte ekonomimiz yüzde 3 daraldı. Dördüncü çeyrekte bu seviyede bir daralma bekliyorduk.” dedi. Zeytinoğlu 2018 yılının tamamına ilişkin olarak ise “Ekonomide yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen yılı yüzde 2.6 büyüme ile kapattık.” dedi.

Üçüncü çeyrekte başlayan kur dalgalanmaları, yüksek enflasyon ve yüksek faizin ekonomiye yansımasının en belirgin dördüncü çeyrekte hissedildiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Son çeyrekte sektörel bazda hemen hemen her sektörde daralma olduğunu görüyoruz. Bizim en fazla konsantre olduğumuz veri olan sanayi sektöründe de maalesef yüzde 6.4 ve imalat sanayinde yüzde 7.4’lük daralma var. Diğer taraftan inşaat sektörü yüzde 8.7, tarım sektörü yüzde 1.5, hizmetler sektörü de yüzde 0.3 azaldı.” açıklamasını yaparak son çeyrekte büyümeye en büyük katkının ise ihracattan geldiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Son çeyrekte bizi mutlu eden veri ise ihracattan gelen katkı oldu. 2018 yılında ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte yüzde 0.7 iken, son çeyrekte bu oran yüzde 10.6’ya ulaşmış. Büyümeye ihracattan sürekli katkı gelmesi için döviz kurunun ihracatı destekleyecek seviyede tutulmasını ve ihracatta aylık yüzde 10 ve üzeri artışlar bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte makine ve teçhizat yatırımlarındaki daralmanın yüzde 25.8 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken KSO Başkanı “Makine ve teçhizat alımlarında çok çarpıcı bir azalma var. Önlem alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Üretime yapılan yatırımlardaki azalmayı çok tehlikeli görüyoruz. Ülkemizin 2004-2005 yıllarında 20 misli artış yakaladığı doğrudan yatırımların tekrar sağlanabilmesi için bir an önce yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve AB’yi bir çıpa olarak görmemiz gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

2019 yılının ilk çeyreğinde büyümenin pozitife dönebileceğini belirten Zeytinoğlu “Özellikle ocak ve şubat aylarında kamu harcamalarına yönelik hükümetin yaptığı katkılarla ve devlet destekleri ile yılın ilk çeyreğinde daha iyimser rakamlar görebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.



KSO Başkanı Merkez Bankası tarafından açıklanan 2019 yılının ocak ayı ödemeler dengesi verilerine yönelik de “Cari açığımız beklediğimiz gibi dış ticaret açığındaki gerileme ile yıllık 21.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında cari açığın 18 milyar dolar altına gerileyeceğini bekliyoruz.” sözlerini dile getirdi.