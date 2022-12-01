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KTO Başkanı Öztürk’ten EYT açıklaması

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk Kasım Ayı meclis toplantısında EYT ile ilgili açıklamalar yaptı. Öztürk ‘EYT tazminat ödemelerinde işverene ödeme kolaylığı sağlayacak krediler veya vadeli ödemeler gibi çözüm önerilerinin her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde hayata geçmesini talep ettiğimizi buradan dile getirmek istiyorum’’ dedi.

KTO Başkanı Öztürk'ten EYT açıklaması

01 Aralık 2022 Perşembe 12:02

ÖZTÜRK ‘’İŞGÜCÜ KAYBININ ORTAYA ÇIKARACAĞI SORUNLARDAN KAYGI DUYUYORUZ’’

Körfez Ticaret Odası Kasım Ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Güngör Ayhan Başkanlığında gerçekleştirildi. Ay içindeki faaliyetlere değinen Öztürk Aralık Ayı’nda mecliste çözülmesi beklenen EYT sorunu ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Öztürk konuşmasında  ‘’işletmeler için kıdem tazminatı yükü ve nitelikli eleman kaybı gibi yeni sorunlara yol açabileceğini düşünüyoruz. Tazminat bütçesi ve nitelikli insan kaynağı açığı firmalarımızda ciddi problemlere neden olacak. En yetkin gruptaki kıdemli ve nitelikli işgücü kaybının ortaya çıkaracağı sorunlardan kaygı duyuyoruz. %30 iş gücü kaybı öngörülen düzenleme sonrası nitelikli eleman sorunumuzun daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. ’dedi.

‘’İKİ TARAFTA MAĞDUR OLMAMALI’’

 Açıklamalarına devam eden Öztürk ‘’Kıdem tazminatları ise şirketlerimiz üzerine beklenmedik mali yük getirecek. Finansmana erişimin kısıtlı, nakit akışlarının sıkışık olduğu bu dönemde yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalmamız bizi daha da zorlayacak. Bu sebeple, EYT düzenlemesinin işverene ek maliyetler getirmeyecek ve her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde yapılmasını talep ettiğimizi buradan dile getirmek istiyorum

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