KTO Kadın Girişimciler Kurulu’ndan Amigurimi Bebek Lansman Toplantısı

Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu yaptıkları çalışmalar ile ses getirmeye devam ediyor. Son olarak KTO gıda komitesi ile işbirliği içindeki yaptıkları çalışma ile ilçedeki kadın girişimcilerin ev ekonomilerine katkı sunmaya başladılar.

AMAÇ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ ARTTIRMAK

Körfez Ticaret Odası kadın girişimcileri tarafından yürütülen proje kapsamında Körfez ilçesinde yaşayan ve amigurimi bebek yapımı ile ilgilenen kadın girişimciler tarafından üretilen bebekler KTO üyesi ve gıda komitesi üyelerinin marketlerinde satışa sunulmaya başlandı. Hiçbir kâr amacı taşımadan sadece gönüllülük esası ile marketlerde satışı yapılan çalışma ile hem kadın girişimciliği desteklenmiş olacak hem de farkındalık yaratılmış oldu

TANITIM TOPLANTISI İLGİ GÖRDÜ

KTO Mustafa Efe Konferans Salonunda pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda misafirin katılımı ile gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Kaymakamlığı daire müdürleri, Siyasi partilerin kadın kolları ve oda organ üyeleri katıldı.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI SÖĞÜT ‘’ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLÇEDE SES GETİRİYOR

Tanıtım toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ilçemizde kadın girişimciliğini arttırmak, farkındalık yaratmak ve kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sunmak amacı ile belediyemiz ile işbirliği içinde süreci götüren KTO kadın icra kuruluna ve Körfez Ticaret Odası’na teşekkür ediyoruz. Yaptıkları çalışmalar ile ilçemize renk geldi’’ dedi.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK ‘’KADIN İCRA KURULU VE GIDA KOMİTEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM’’

Tanıtım toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştiren KTO başkanı Öztürk ‘’ göreve geldikleri günden bu yana kadın girişimciliğini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile pek çok çalışmaya imza atan kadın icra kuruluna gıda komitemiz ile ilçemiz adına çok güzel bir işe imza attılar. Her iki oda organ üyemize teşekkür ediyorum, umuyorum aynı heyecanla pek çok güzel çalışmaya imza atarsınız’’ dedi.

UZUN ‘’ AMACIMIZ PROJEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI’’

Amigurimi bebek tanıtım toplantısında kadın icra kurulu adına konuşan icra kurulu üyesi Hazel Uzun ‘’ KTO kadın icra kurulu olarak uzun zamandır emek verdiğimiz projemizin en önemli aşamasına gelerek kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sunmaya başladık. Umuyoruz kadınlarımızın heyecanı hep bugün ki hali ile devam eder, biz kadın icra kurulu olarak yaptığımız projelerin sürdürülebilir olmasını sadece ilçemizde değil tüm Türkiye’ye örnek olmasını hayal ediyoruz. Bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen oda başkanımız Recep Öztürk’e, Körfez Belediye Başkanımıza, gıda komitemize ve tüm kadın girişimcilerimize teşekkür ediyoruz’ ’dedi.