KTO Kadın girişimcilerinden amigurimi lansmanı

TANITIM PROGRAMI 28 HAZİRAN’DA
Körfez Ticaret Odası kadın girişimcileri tarafından yürütülen proje kapsamında Körfez ilçesinde yaşayan ve amigurimi bebek yapımı ile ilgilenen kadın girişimciler tarafından üretilen bebekler KTO üyesi ve gıda komitesi üyelerinin marketlerinde satışa sunulacak. Hiçbir kâr amacı taşımadan sadece gönüllülük esası ile marketlerde satışı yapılacak olan bebeklerin satışı ile hem kadın girişimciliği desteklenmiş olacak hem de farkındalık yaratılmış olacak. Kadın girişimcilerin lansman toplantısı 28 Haziran Pazartesi Günü Körfez Ticaret Odası Mustafa Efe Konferans Salonunda saat 14:45’te pandemi önlemleri kapsamında kısıtlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirilecek.
KTO BAŞKANI ÖZTÜRK’TEN KADIN İCRA KURULUNA TEŞEKKÜR
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk lansman programını heyecanla beklediklerini dile getirirken göreve geldikleri günden bu yana kadın girişimciliğini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile pek çok çalışmaya imza atan kadın icra kuruluna yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür etti. Ayrıca kadın girişimciler ve gıda komitesinin iş birliği içinde ayrıca mutlu olduklarını belirten Öztürk ‘’ oda organ üyelerimizin uyum içinde örnek çalışmalara imza atması Körfez Ticaret Odası farkını ortaya koymuştur’’. Dedi