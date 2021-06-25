KTO Kadın girişimcilerinden amigurimi lansmanı

Körfez Ticaret Odası kadın girişimciler icra kurulu ve gıda komitesi iş birliği ile yürütülen proje kapsamında Körfez ilçesinde bulunan kadın girişimciler tarafından üretilen bebekler KTO üyesi ve gıda komitesi üyelerinin marketlerinde satışa sunulacak

TANITIM PROGRAMI 28 HAZİRAN’DA

Körfez Ticaret Odası kadın girişimcileri tarafından yürütülen proje kapsamında Körfez ilçesinde yaşayan ve amigurimi bebek yapımı ile ilgilenen kadın girişimciler tarafından üretilen bebekler KTO üyesi ve gıda komitesi üyelerinin marketlerinde satışa sunulacak. Hiçbir kâr amacı taşımadan sadece gönüllülük esası ile marketlerde satışı yapılacak olan bebeklerin satışı ile hem kadın girişimciliği desteklenmiş olacak hem de farkındalık yaratılmış olacak. Kadın girişimcilerin lansman toplantısı 28 Haziran Pazartesi Günü Körfez Ticaret Odası Mustafa Efe Konferans Salonunda saat 14:45’te pandemi önlemleri kapsamında kısıtlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK’TEN KADIN İCRA KURULUNA TEŞEKKÜR