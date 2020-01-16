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EKONOMİ:
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LOGO yazılıma ödül

GOSB’da faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin yerli ve milli en büyük yazılım firması Logo Yazılım’a Deloitte Technology Fast 50 Turkey’den iki büyük ödül geldi

LOGO yazılıma ödül

16 Ocak 2020 Perşembe 10:04

2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Technology Fast 50 Turkey'in bu seneki sonuçları, dün, Kolektif House’ta Facebook iş birliği ile gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Logo Yazılım olarak, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda, “Büyükler Ligi” adıyla anılan “Big Stars” kategorisinde Aselsan ile birlikte bu ödüle layık görüldü. Logo Yazılım, 2018 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon avro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin, son dört yıldaki büyüme hızlarına göre kendi aralarında değerlendirildiği “Big Stars” kategorisinde bu ödülü kazandı. Firma ikinci ödülü de Teknoloji Fast 50 Türkiye 2019 listesindeki konumuyla alarak büyük bir gurur yaşattılar.

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