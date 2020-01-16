LOGO yazılıma ödül

Logo Yazılım olarak, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda, “Büyükler Ligi” adıyla anılan “Big Stars” kategorisinde Aselsan ile birlikte bu ödüle layık görüldü. Logo Yazılım, 2018 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon avro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin, son dört yıldaki büyüme hızlarına göre kendi aralarında değerlendirildiği “Big Stars” kategorisinde bu ödülü kazandı. Firma ikinci ödülü de Teknoloji Fast 50 Türkiye 2019 listesindeki konumuyla alarak büyük bir gurur yaşattılar.