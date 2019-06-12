banner426
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu.

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:25

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. 

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. 

Dış talebin nispeten gücünü koruduğu, finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaş bir seyir izlediği ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. 

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir."

Duyuruda, açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulanarak, PPK toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Öte yandan AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan 20 ekonomistin 16'sı politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyordu.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı
Toplu taşıma personeline yüzde 45 zam Toplu taşıma personeline yüzde 45 zam
Kocaeli Ticaret Odasında ödül töreni Kocaeli Ticaret Odasında ödül töreni
GTO Üyesi Firmalar Ödül Aldı GTO Üyesi Firmalar Ödül Aldı
Gebze'ye Lojistik Cep Depo Gebze'ye Lojistik Cep Depo
Son gün 31 Mayıs! Son gün 31 Mayıs!
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı
Enflasyon mayısta yüzde 0,95 artarken, yıllık bazda yüzde 18,71 oldu.

Haberi Oku