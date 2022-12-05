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Metraco çevre duyarlılığını artırıyor, Bizimköy’ü ağaçlandırıyor

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde dünyaca ünlü markalara tekstil üretimi yaparak ihraç eden Metraco A.Ş. firması, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla merkezin bahçesinde ağaç dikimi gerçekleştirdi

Metraco çevre duyarlılığını artırıyor, Bizimköy'ü ağaçlandırıyor

05 Aralık 2022 Pazartesi 11:00


Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın dünyaya örnek ödüllü sosyal sorumluluk projesi Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde dünyaca ünlü markalara tekstil üretim yapan Metraco A.Ş. firması, çevresel iyileştirmeler ve çevre duyarlılığını arttırma kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı.  Metraco A.Ş. ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı işbirliğinde, merkezin arazisinde 70 adet meyve ağacı dikimi gerçekleştirildi. Belirlenen alana Metraco ve Bizimköy çalışanları cennet hurması başta olmak üzere çeşitli meyve ağaçları dikerek, alanı ağaçlandırdı.


ÇEVRE DUYARLILIĞI

Çalışmalara Metraco A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Begüm Okcu ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Müdürü Hüsnü Bayraktar da katıldı. Metraco A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Okcu, dünyayı korumak için radikal önlemler alınması gerektiğinin altını çizerek, küresel ısınmanın ve azalan yeryüzü kaynaklarının olumsuz etkilerinin bireysel yaşantımızda ve tüm dünyada hissedildiğini, yaşamsal kaynaklarımızın hızla tükendiğini hatırlattı. Okcu, “Firma olarak sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Bu bağlamda ilk adım olarak içinde bulunduğumuz çevrede, personelimiz ile beraber ağaç dikmeyi uygun gördük. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.


FİDAN DİKİMİ 1-2-3- Metraco ve Bizimköy çalışanları cennet hurması başta olmak üzere çeşitli meyve ağaçları dikilerek alan ağaçlandırıldı.

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