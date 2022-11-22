NESSCARF'IN POLONYA ÇIKARMASI

2009 yılından bu yana üretim faaliyetlerini Bursa'da sürdüren Nesscarf Eşarp Şal Kadın Giyim ve Aksesuar, yıllar içinde tüm dünya kadınlarının vazgeçilmez markalarından biri oldu. Dünyaya açılma atağını bu kez 8. Polonya Fast Textile Uluslararası Tekstil Fuarı'nda sürdüren marka, açtığı stantta yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı. Polonya'da dünyanın dört bir yanından fuara gelen katılımcılardan büyük ilgi gören Nesscarf'ın kurucusu Mert Dijital Baskı Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Kars, “Markamız yaşamımızın her alanında başarısıyla karşımıza çıkan kadınlarımıza, modern ve şık modayı yaşatıp, ulaşılabilir kılmak” dedi.