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Polisan'dan ikinci yeşil fabrika

Kimya, liman işletmeciliği ve boya sektörlerindeki Polisan Holding, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında ikinci yeşil fabrikasını açtı.

Polisan'dan ikinci yeşil fabrika

14 Ocak 2023 Cumartesi 12:57

 Polisan Holding, boya fabrikasından sonra yeni kimya fabrikasını da yeşil bina kriterlerine uygun inşa etti. Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu “Boyadan sonra kimya üretimimizi de yeşil fabrika standartlarına göre inşa edilmiş bir tesiste gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Yeşil Bina (Leed Gold) Sertifikalı ilk boya fabrikası olan Polisan Kansai Boya, 55 milyon euro yatırım bütçesi ile kurulurken, Kasım ayında devreye alınan yeni kimya fabrikası ise 5 milyon euroya mal oldu.

Yeşil fabrika yatırımları hakkında bilgi veren Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, “Avrupa merkezli bu yeni ekonomik sistemin bir ayağında dijital dönüşüm diğer ayağında yeşil dönüşüm bulunuyor” diye konuştu. Dünyada enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının yüzde 40’ının binalardan kaynaklandığını belirten Mehmet Hacıkamiloğlu, Polisan Kimya’nın yeni üretim binasında baz tesise göre yüzde 26’lara varan enerji tasarrufu sağladıklarını söyledi.

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