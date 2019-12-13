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EKONOMİ:
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Puanları kullanmak için son günler

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük "Ülkemizde kredi kartı sayısı 68 milyon, toplam banka kartı sayısı ise 160 milyonu aşmış durumda. Şirketlerin ve markaların verdiği sadakat kartlarının sayısı ise bilinmiyor." dedi.

Puanları kullanmak için son günler

13 Aralık 2019 Cuma 11:38

 Tüketici dernekleri, banka ve kredi kartlarının yanı sıra perakende sektöründe faaliyet gösteren markaların veya AVM'lerin müşterilerine sunduğu sadakat kartlarındaki puanların yıl sonuna kadar kullanılması çağrısında bulundu.

Yetkililer, bu puanların en azından bir kısmının kullanım süresinin 2019 itibarıyla dolabileceğini, tüketicilerin konuyla ilgili bilgi alması gerektiğini bildirdi.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, artan rekabet ile birlikte müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı her geçen gün daha önemli hale geldiğini belirterek, özellikle sadık ve düzenli ödeme yapan müşterilerin, işletmeler ve bankalar tarafından tercih edildiğini söyledi.

Bu kapsamda firmaların müşterilerine çeşitli firma kartları verdiğini dile getiren Küçük, kullanımı teşvik etmek ve müşteri bağlılığını sağlamak amacıyla harcama yaptıkça kartlara para puan ve hediyeler yüklendiğini, hava yolu şirketlerinin uçuş mili hediye ettiğini anlattı.

Küçük, insanların özellikle kredi kartlarında puan kazanma yolunu çok tercih ettiğini kaydederek, şu uyarılarda bulundu:

"Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre ülkemizde kredi kartı sayısı 68 milyonu, toplam banka kartı sayısı ise 160 milyonu aşmış durumda. Şirketlerin ve markaların verdiği sadakat kartlarının sayısı ise bilinmiyor. Bu kartlarda biriken puanların ve millerin belli bir kullanım süresi oluyor. O yüzden tüketiciler kartlardaki puanların kullanım süresini kontrol etmeli. Bu yıl süresi dolacak puanları 2019 bitmeden kullanmalı. Aslında bu puanların ne zaman süresinin dolacağına dair bankalar ve ilgili şirketler tarafından bilgilendirme yapılmalı."

Küçük, puanların nerelerde kullanılacağına dair bilgilerin ilgili baka veya şirketlerden öğrenebileceğini sözlerine ekledi.

"Kazanılmış hakkın kullanımının süreyle sınırlandırılması doğru değil"

Bilinçli Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Ömer Keser ise, kredi kartlarındaki puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu belirterek, "Bankaların bu hakkın kullanımını süreyle sınırlandırmasını doğru bulmuyoruz. Tüketici bu hakkı istediği zaman kullanabilmeli." dedi.

Bankaların bu konudaki kuralları yumuşatması gerektiğini dile getiren Keser, bu noktadaki yaklaşımın tüketici memnuniyeti çerçevesinde olması gerektiğini söyledi.

Keser, "Dolayısıyla müşteri memnuniyetini öne alan bankalar tüketiciler tarafından daha çok tercih edilecektir. Bu durum da bankaların lehine olacaktır. Tüketicilerin bu talebine bankaların ve diğer şirketlerin olumlu yanıt vermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

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