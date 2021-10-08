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EKONOMİ:
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"Sanayi kenti" Kocaeli'nin ihracatı eylülde zirve yaptı

- Eylülde 1 milyar 683 milyon 591 bin dolarla aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat gerçekleştirildi - Kocaeli'nin 9 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 12 milyar 529 milyon 66 bin dolara yükseldi

08 Ekim 2021 Cuma 11:16

 "Sanayi kenti" Kocaeli, eylülde 1 milyar 683 milyon 591 bin dolarla aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat değerine ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında 1 milyar 106 milyon 661 bin dolarlık dış satımla yıla başlangıç yapan Kocaeli'de ihracat, şubatta 1 milyar 274 milyon 884 bin dolar, mart ayında 1 milyar 459 milyon 901 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Nisanda 1 milyar 319 milyon 359 bin dolar olan kentin ihracatı, mayısta 1 milyar 127 milyon 694 bin dolar, haziranda 1 milyar 551 milyon 275 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kentteki şirketler, temmuzda 1 milyar 341 milyon 988 bin dolar, ağustosta 1 milyar 663 milyon 713 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Fabrikalardaki planlı bakımların ve yıllık izin döneminin sona erdiği eylülde 1 milyar 683 milyon 591 bin dolar olan ihracat, aylık bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kentin ocak-eylül dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 12 milyar 529 milyon 66 bin dolara yükseldi.

- İhracatın dinamosu otomotiv ve kimya sektörü

Şehrin 9 aylık ihracatının yaklaşık yüzde 66'sına karşılık gelen 8 milyar 256 milyon 730 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi ana üreticilerin yanı sıra çok sayıda tedarik firmasına ev sahipliği yapan Kocaeli'nin yılın 9 aylık döneminde bu sektördeki ihracatı 5 milyar 111 milyon 611 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 38 artış gösteren Kocaeli, bu alanda en fazla dışa satıma imza atan kent oldu.

Kimya sektörü 3 milyar 145 milyon 119 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bunu 1 milyar 396 milyon 400 bin dolarla çelik, 868 milyon 348 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 522 milyon 116 bin dolarla elektrik-elektronik sanayisi takip etti.

- Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35'in üzerinde liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den yılın 9 aylık döneminde 182 ülke ve özerk bölgeye sevkiyat yapıldı.

Bu dönemde kentten en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artarak 1 milyar 546 milyon 986 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya 852 milyon 409 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 780 milyon 103 bin dolarla Slovenya, 750 milyon 609 bin dolarla İtalya, 706 milyon 281 bin dolarla Hollanda takip etti.

Ocak-eylül döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:


 2020 (milyon dolar) 2021 (milyon Dolar) Değişim (%)
Birleşik Krallık 641.278 1.546.986 141
Almanya 640.584 852.409 33
Slovenya 617.073 780.103 26
İtalya 496.024 750.609 51
Hollanda 492.330 706.281 43
ABD 368.863 641.951 74
Fransa 488.803 624.576 28
Belçika 521.728 598.781 15
İspanya 398.287 550.651 38
Romanya 304.722 449.513 47


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