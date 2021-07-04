Santraller 63 milyon TL’lik tasarruf sağlayacak

Yuvacık’ta kurulan güneş enerjisi santralleri Arıtma Tesisi’nin tükettiğinden daha fazla enerji üretmeye başladı. Santrallerin yıllık getirisi güncel değerle 2,5 milyon TL.

Yuvacık’taki İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde kurulan Güneş Enerji Santralleri toplam 2 MW gücüne ulaştı. Toplamda 1050 hanenin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak santraller, 63 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayacak.

GÜCÜ 1 MW ARTIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Su A.Ş. tarafından işletilen Yuvacık’taki İçme Suyu Arıtma Tesisinde bulunan 1 MW gücündeki Güneş Enerji Santraline ilave olarak, tesis bina çatıları üzerine aynı kapasitede yeni bir Güneş Enerji Santrali daha yapıldı.

ARITMA TESİSİ ENERJİ FAZLASI VERİYOR

Böylece Arıtma Tesisi toplam 2 MW gücüne ulaşan Güneş Enerji Santralleri ile enerji ihtiyacının yüzde yirmi iki fazlasını güneşten elde ederek, tükettiğinden fazlasını güneşten üreten bir tesis haline geldi.

25 YILDA 77 MİLYON TL’LİK GELİR

Toplamda 14,2 milyon TL’ye mal olan ve 1050 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer üretim yapan santrallerin 25 yıllık ekonomik ömrü neticesinde, bugünkü fiyatlar ile 77 milyon TL gelir getirmesi planlanıyor. Böylelikle güncel fiyatlarla 63 milyon TL’lik bir tasarruf sağlanacak.

HİDROELEKTRİK SANTRALDEN 3200 HANEYE ELEKTRİK

Ayrıca tesis girişinde bulunan 2.300 kW kapasiteli hidroelektrik santralde yıllık ortalama 9.050.000 kWh elektrik üretilerek yaklaşık 3.200 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen üretim yapılmakta.

YENİLENEBİLİR ENERJİDEN YILDA 54,5 MİLYONLUK GELİR



Şu anda Kocaeli'de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan toplam tesis kapasitesi yaklaşık 29.000 hanenin bir yıllık ihtiyacına karşılık gelen 28,6 MW olup bu tesislerden yılda ortalama 54,5 Milyon TL gelir elde edilmekte.