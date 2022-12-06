Sigortacılardan ortak açıklama: Acenteler yok sayılamaz

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı ‘Trafik Sigortasında Yeni Yol Haritasını’ kabul etmeyen Sigortacılar, “Acenteler yok sayılamaz” açıklaması yaptı





Sigorta Acenteleri Temsilcileri, SEDDK Başkan Yardımcısı Mehmet Verim’in katılımlarıyla gerçekleşen Sigorta Sektörü istişare Toplantısı’nın çıktılarını değerlendirmek üzere KOTO’da bir araya geldi. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, 22. Meslek Komitesi Başkanı Cem Serhat Dayanç, Meclis Üyeleri Önder Dükmen, Mustafa Büyükbudak, Komite Üyeleri Serkan Naz, Abdülkadir Tiryaki ve Yüksel Özkan ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya; Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi Cüneyt Nalbant, Komite Başkanı Tayfun Çaket, Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği (KOSAD) Başkanı Bülent Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Sare Biberoğlu Yılgın, Esma Bektaş katıldı.

‘ASLA TASVİP ETMİYORUZ’

Görüşme sonunda ortak açıklama yapan Sigortacılar, “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) açıkladığı ‘Zorlunlu Trafik Sigortası Yeni Yol Haritası’na itirazlarımızı ifade etmek üzere 26 Kasım 2022 tarihinde Kocaeli’de sektörel istişare toplantısı düzenledik. ‘Tüm tarafların onayıyla hazırlandı’ denilen ancak acenteleri temsil eden SAİK’ten görüş alınmadığı ortaya çıkan yol haritasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Acenteler yok sayılamaz.

‘SİGORTA ARACILARI İCRA KURULU’

Bu durum bizleri de yeni bir yol haritası belirlemeyi zorunlu kılmıştır. Mücadelemizi genele taşımak ve ulusala yaymak üzere harekete geçiyoruz. Çıkacağımız bu yolun ilk hedefi, açılımı Sigorta Acenteleri İcra Kurulu olan SAİK’in, adının ve yapısının Sigorta Aracıları İcra Kurulu olarak genişletilmesidir. Sigorta sektörünü ilgilendiren tüm değişiklikler ve güncellemelerde biz acentelerin görüşlerini de uygulayan yapının kurulmasıdır. Bu mücadele, 17 bin sigorta acentesinin varlığına zarar verecek uygulamaların ivedilikle sonlandırılması adına önemlidir. Ülkemizde sigortalılık düzeyinin ve sigorta bilincinin artırılması ancak acenteler eliyle mümkündür. Acenteler sektörün can damarıdır” ifadelerine yer verdi.





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