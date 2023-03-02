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Tarım ve hayvancılığa 8 milyonluk destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton yem bitkisi tohumu dağıtarak, tarım ve hayvancılığa 8 milyon TL destek sağlayacak.

Tarım ve hayvancılığa 8 milyonluk destek

02 Mart 2023 Perşembe 19:57

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devam etmesi amacıyla "2023 İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" çerçevesinde 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor. Geçen yıl ilkbahar döneminde yaklaşık 6 milyon TL değerinde yüzde 50 hibeli dane ve silajlık mısır tohumu dağıtan ve 55 bin dekar tarımsal alanı destekleyen Büyükşehir, bu yıl da üreticilere tohum desteği sağlayacak. 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibe destekli 70 ton yem bitkisi tohumu desteğinden 2023 ilkbahar döneminde 2 bin çiftçi yararlanacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen proje çerçevesinde silajlık ve dane mısır tohumu desteği ile il genelinde bu sene 30 bin olmak üzere geçen yılla birlikte 85 bin dekar tarım arazisi desteklenecek. Çiftçilere 70 dekar alan için toplam 10 pakete kadar destek verilecek. Yem bitkisi tohumu desteğiyle hayvancılıkta yem giderlerinin azaltılması amaçlanıyor. 
  Yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle belirlenen yerlere müracaatlarını yapıyor. 
 


İHA
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