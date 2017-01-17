TEİAŞ'dan Personel Alımı!

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURULAR YAPILACAK

Adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapabilecekler. TEİAŞ tarafından duyurusu yapılan ilanda ; 98 Elektrik Teknisyeni (Lise ve dengi okulların Elektrik - Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü - Yüksek Gerilim Sistemleri - Endüstriyel Bakım Onarım mezunu) ve 13 Elektronik Teknisyeni (Lise ve dengi okulların Elektronik –Haberleşme Sistemleri – Otomasyon Sistemleri mezunu) olmak üzere toplam 111 Teknisyen istihdam edileceği bildirildi.

ŞU ŞEHİRLER İÇİN ALIM YAPILACAK?

Alımlar; İstanbul, Bursa, İzmir, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Isparta, Konya, Ankara , Samsun, Çorum, Kayseri, Tokat, Kırşehir, Kahramanmaraş, Gaziantep, Trabzon, Artvin, Erzurum gibi bir çok ilde gerçekleşecek.