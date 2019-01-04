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EKONOMİ:
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Zeytinoğlu 2018 dış ticaret verilerini değerlendirdi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmesinde, 2018 yılında ihracatın tarihi rekor seviyede gerçekleştiğini vurguladı ve 2019’da da ihracat artışlarının devam ederek, aylık bazda 15 milyar doları aşan rakamlar gerçekleştirme temennisinde bulundu.

Zeytinoğlu 2018 dış ticaret verilerini değerlendirdi

04 Ocak 2019 Cuma 12:28

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KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “2018 yılında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 7,1 artarak 168.1 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşın ithalatımız geçen yılın 10 milyar dolar gerisinde. Dolayısıyla dış ticaret açığımız 55 milyar dolar ile yüzde 29 gerileyerek 2017’nin 22 milyar dolar altında gerçekleşti. Bunu, cari açığa da olumlu yansıyacağından memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun yanında dış ticaret hacminin 391.2 milyar dolar ile geçen yılın az da olsa üzerinde gerçekleşmesini olumlu değerlendiriyoruz. Buradan tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz." dedi.

 

İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 75.3'e yükseldiğine dikkat çeken Zeytinoğlu, "2017 yılında bu oran yüzde 67.1 seviyesindeydi. Bu yıl 8.2 puan yükselerek yüzde 75.3 seviyesinde çıkmasını çok olumlu buluyoruz. Ülkemizin kalkınmasında, sürdürülebilir büyüme için ihracatın en önemli unsur olduğunu biliyoruz. İhracatta yıl geneline baktığımızda mart, ekim ve kasım aylarında 15 milyar doları aştığımızı memnuniyetle görüyoruz. 2019’da aylık bazda ihracatın 15 milyar doların altına düşmemesini temenni ediyoruz.” dedi.

 

Zeytinoğlu, ithalat alt gruplarına ilişkin değerlendirmesinde, “Ocak-aralık döneminde yatırım malları ithalatı 2017’nin yüzde 11.5 gerisinde kaldı. Bu oran 2018’de yatırımların beklediğimiz seviyeye ulaşmadığının bir göstergesi. İthalatı en fazla gerileyen grup ise yüzde 19.7 ile tüketim malları oldu. Bunu önemsiyoruz ve olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.

 

İhracat şampiyonunun değişmeyerek otomotiv sektörü olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "2018'de en fazla ihracatı yine 26.8 milyar dolar ile otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü geçen seneye göre ihracatını yüzde 11.8 arttırdı ve 12.9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.  Toplam ihracatımızdaki payı ise yüzde 15.9 oldu." dedi.

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GebzeKocaeliDış TicaretKsoZeytinoğlu
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