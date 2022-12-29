2022 YILINDADA TV DE EN ÇOK BELGESELİ YAYINLANAN GAZETECİ OLMAK



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile www..com da belgeselcinin not defteri köşesin de 29 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/2022-yilinda-da-tv-de-en-cok-belgeseli-yayinlanan-gazeteci-olmak.html





Bilgi ve belge paylaşılınca değer ifade eder , paylaşılmayan bilgi belge hiç bir şey ifade etmez. Gazetecilik ve belgeselcilik mesleğinde yarım asra yani 50 yıla yaklaşıyoruz gazetecilik ve belgeselcilik mesleğinde geçen koca bir ömür geride kaldı.

Alaylı başlayıp daha sonra mektepli olarak devam ettiğim belgeselcilik mesleğimde bana çalışma azmi veren bilgi ve belgeleri paylaşma heyecanı.

Türkiye’nin tamamı ve dünyanın 80 ülkesinde gazetecilik ve belgeselcilik yaparken Gebze’den hiç kopmadım taş yerlinde ağırdır sözünü unutmadan Gebze ile ilgilendim bilgi ve belgeleri arşivlerimi İlim kültür tarih ve teknoloji vakfını kurup

www.iktav.com

araştırma merkezi kütüphanesinde kamuoyu İle paylaşmayı bir görev bildim.



https://m.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go



Kütüphanemizdeki tüm bilgi belgesel ve kitap arşivimizi devlet ve milletimizin hizmetine sunmanın mutluluk ve vicdani huzurunu yaşıyorum. Dün akşam saatlerinde telefonum çaldı arayan özel tv lerin kuruluş sürecinde görev almış tarih ve drama filim ve belgesellerinde yapımcı yönetmen olan ve halen mesleğini önemli belgeseller hazırlayarak sürdüren değerli yönetmen Abdurrahman Çapar bey 25 yıl önce çektiğim Şehitler Mahşeri Çanakkale Belgeselimiz ile ilgili arşiv bilgi ve belgesi istedi severek vereceğimi söyledikten sonra sohbet sırasında tv kanallarında yayınlanan belgesellerimizi takip ettiklerini Türkiye’de en fazla tarih ve kültür belgeseli hazırlayıp sunan gazeteci ve belgeselci olduğumu söyledi.

Bu bilgi notunu sizlerle paylaşıyor , son günlerde TGRT belgesel tv de yayınlanan belgesellerimizden bazılarını sizlerle paylaşıyorum.

TGRT DE İNGİLTERE BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

An itibari ile 26 Aralık 2022 de TGRT belgesel tv devri alem belgesel programımızda 2015 de İngilterenin başkenti Londra’da British Museum’da ve Portsmouth Türk şehitliğinde çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.

İngiltere Dünyanın En Büyük Müzesi



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=862531908225082&id=100004338481610



İngiltere’de Portsmouth Türk Şehitliği



https://fb.watch/hGcAwp5ddB/?mibextid=qC1gEa



İngiltere’nin Başkenti Londra’da Belgesel söyleşi



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1469727776883380&id=100004338481610



12 yıldan beri TGRT belgesel tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

www.devrialem.tv

web tv kanalınızdan da izleyebilirsiniz.

TGRT DE MEVLANA BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

An itibari ile 22 Aralık 2022 de TGRT belgesel tv devri alem belgesel programımızda 2013 de çektiğimiz Mevlana belgeselimiz yayınlanıyor.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1662154870921053&id=100004338481610



12 yıldan beri TGRT belgesel tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

www.devrialem.tv

Web tv kanalınızdan da izleyebilirsiniz.

TGRT BELGESEL TV DE BURAM BURAM ANADOLU BELGESEL PROGRAMINDA GEBZE BELGESELİ YAYINLANIYOR



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1805881393106122&id=100004338481610



ALTAY DAĞLARI BELGESELİMİZ

An itibari ile (14 Aralık 2020) TGRT belgesel tv de

www.devrialem.tv

olarak 3 yıl önce 18 Eylül 2017 tarihinde Devri Alem belgesel programı olarak Altay dağlarında çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.

Dünyanın bir çok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programımız bir çok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor. 15 yıldan beri Devri alem belgesel programı her sabah saat 07 de TGRT belgesel tv de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03 de yayınlanıyor. Altay dağları belgeselimizin bir bölümü Gebze Gazetesi

www.gebzegazetesi.com

da yayınlandı



https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1096511954130533/?vh=e&extid=0&d=n



TRT AVAZ DA KAFKAS CEPHESİ BEYAZ SAVAŞ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR



http://www.iktav.com/2019/07/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgeselini-izlediniz-mi/



An itibari ile danışmanlığını yaptığım TRT AVAZ da yayınlanan Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeselimiz yayınlanıyor.

TRT Genel Müdürü İbrahim. Eren’in yakın ilgisi ile TRT iç yapımlar koordinatörlüğü tarafından Doğu Karadeniz Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ayhan Arabacının yapımcılığı ve İsmail Kahraman’ın danışmanlığında çekilen. "KAFKAS CEPHESİ BEYAZ SAVAŞ" belgeselinin ilk yayını 15 aralık 2018 tarihinde TRT AVAZ kanalında başlıyor.

"Kafkas Cephesi Beyaz Savaş" belgeseli 15 Aralık 2018 Cumartesi'den itibaren, altı hafta boyunca her hafta Cumartesi Günleri saat 14.15 ve aynı gün 21.00'da TRT Avaz kanalında yayınlanıyor. Evet gazetecilik ve belgeselcilik çok önemli bir kamu görevi olduğu bilinci ile devri alem belgesel tv programı

www.devrialem.tv