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40 Yaşındaki Taraftar Vefat Etti

Yeni Çorumspor'un deplasmanda Kocaelispor'u 3-0 yendiği karşılaşmada kalp krizi geçiren Çorumlu taraftar, yaşamını yitirdi.

40 Yaşındaki Taraftar Vefat Etti

16 Mayıs 2019 Perşembe 13:14

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TFF 3. Lig'de Kocaelispor ile Yeni Çorumspor arasında oynanan play-off yarı final rövanş maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki taraftar, hayatını kaybetti.

Yeni Çorumspor'un dün deplasmanda Kocaelispor'u 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip eden misafir takım taraftarı Sinan Yıldız (40) maçın sonlarına doğru fenalaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yıldız, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yıldız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Yeni Çorumsporlu taraftarın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderildi.



AA
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