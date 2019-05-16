40 Yaşındaki Taraftar Vefat Etti

TFF 3. Lig'de Kocaelispor ile Yeni Çorumspor arasında oynanan play-off yarı final rövanş maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki taraftar, hayatını kaybetti.

Yeni Çorumspor'un dün deplasmanda Kocaelispor'u 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip eden misafir takım taraftarı Sinan Yıldız (40) maçın sonlarına doğru fenalaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yıldız, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yıldız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yeni Çorumsporlu taraftarın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderildi.



AA