Anadolu Ziraatçiler Derneği AZİMDER'in Başarısı

İki Yılda iki Uluslararsı Sempozyum

Uluslarası 2. Tarım Kongresin de ilk gün özel bir oturumda izlenen benimde bildiri sunduğum Vatan Yahut Fındık www.vatanyahutfindik.com belgeselimizin tanıtım fragmanı

Azimder Ne Zaman Kuruldu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz ve arkadaşları tarafından kurulan Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği’nin (AZİMDER) sektördeki önemli bir boşluğu doldurdu ve iki yıl da iki önemli uluslarası sempozyum gerçekleştirdi

Birinci Sempozyum geçtiğimiz yıl Moldova Gagauzya da gerçekleşti ikinci sempozyumda 21 ve 24 Kasım tarihleri arasında Ankara Hitit Ayaş Kablıca termal otelde gerçekleştirdi ve Fındık İçin özel oturum yaptı Azimder sempozyuma İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İktav belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak hazırladığımız Vatan Yahut Fındık belgeselimizin gala gösterimi ile başladı çok sayıda bilim adamı 4 gün süren sempozyumda Bilgi verdi konuşmalar yapıldı Fındık Belgeseli ile ilgili Yurt içi ve yurt dışından katılan bilim adamlarının görüş ve önerilerini alıp belgesel çekimi gerçekleştirdik .