Ankara`da Gazetecilik Hatıralarım ve Son Tren Bileti

Gazetecilik Hatıralarını Yazma Zamanı
Hafta başı Ankara’ya gitmek üzere tren bileti alırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından verilen sürekli basın kartımı gösterdiğimde yetkili gerek yok sizler 60 yaş indiriminden yararlanıyorsunuz 60 yaşına girmişsiniz dediğinde elimi kaldırıp bizleri bu yaşa erdiren Allah c.c. şükür edip hızlı trenle Ankara`ya doğru giderken ilk kez gazeteci olarak 25 yaşında 1985 yılında 35 yıl önce Merkezi Ankara’da olan Anadolu Basın birliği genel kuruluna katılmak üzere tren yolculuğu yaptığım günler hatırıma geldi .Bugün ebedi aleme göçen nice gazeteci arkadaşım gözümün önüne geldi duygulandım hepsine Allah`tan rahmet diliyorum.
35 yıl içinde Gazeteci ve Belgeselci olarak Ankara’ya çok gittim birçok devlet adamı yetkili ve gazeteci tanıdım. 35 yıl içinde neler gördük neler yaşadık. Nice anlı şanlı isimlerle söyleşiler yaptık ,sayısız gazeteci yazar ve tv yetkilisi tanıdım, fırsat buldukça bu hatıraları yazarak tarihe not düşmek istiyorum .
RTÜK Başkanı ile Tarihe Yolculuk
Son Ankara ziyaretimde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı sayın Bekir Şahin Bey`i ziyaret ederek geçmiş hatıraları konuştuk .Bekir Bey`i ilk kez 1990`lı yıllar da bir grup arkadaşla Merkezi Ankara ulus da olan Anadolu yayıncılar birliğini kurduğunuz yıllarda tanımıştım .Bekir bey İletişim Fakültesinden yeni mezun olmuş genç ve çalışkan bir iletişimciydi . Bekir bey devletin çok önemli kurumlarında görev yaptı şimdide Rütük Başkanı kendisini ziyaret eden gazeteci meslektaşlara bizden söz edip selam gönderdi .Son olarak Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı sayın Mehmet Ali Dim bey aracılığı ile selam gelince bende selamını bizzat almak üzere Bekir Bey`i ziyaret edip 25 yıllık geçmiş dostluk ve arkadaşlığı konuştuk Beklr Beyden anılarını yazmasını istedim vefalı dost ve geçmişi unutmayan arkadaşlığından dolayı teşekkür ettim
Ankara`da Gazetecilik Anılarım
Ankara’da 35 yıl içinde yaşadığım bir birinden önemli gazetecilik anılarım Rahmetli Özal`ın elinden 1990 yılında aldığı Anadolu basını birincilik ödülü Cumhurbaşkanı Demirel ile Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı olarak basının sorunları ile ilgili verdiğimiz rapor trafik kazasına kurban giden büyük devlet adamı Adnan Kahveci ile merhum Başbakan Menderes’in kabrinin Yassıada’dan nakil edildiği gün yaptığımız söyleşinin fotoğrafını gazeteci arkadaşım Yılmaz ışık çekmişti adalım ve soyadlarımız Eski Meclis Başkanı İsmail Kahramanla mecliste çektiğimiz fotoğraf her biri güzel anılar
60 yaş günü anısına bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim
İnsan oğlu anıları ile yaşar
Hatıralar Tarihin canlı şahitleri dir
Geçmiş zaman olur ki
Hayali cihan değer
Haken gazetecilik yapmaya devam ediyorum
Gazeteci emekli olamaz