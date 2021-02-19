Ankara`da Gazetecilik Hatıralarım ve Son Tren Bileti

Hafta başı Ankara’ya gitmek üzere tren bileti alırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından verilen sürekli basın kartımı gösterdiğimde yetkili gerek yok sizler 60 yaş indiriminden yararlanıyorsunuz 60 yaşına girmişsiniz dediğinde elimi kaldırıp bizleri bu yaşa erdiren Allah c.c. şükür edip hızlı trenle Ankara`ya doğru giderken ilk kez gazeteci olarak 25 yaşında 1985 yılında 35 yıl önce Merkezi Ankara’da olan Anadolu Basın birliği genel kuruluna katılmak üzere tren yolculuğu yaptığım günler hatırıma geldi .Bugün ebedi aleme göçen nice gazeteci arkadaşım gözümün önüne geldi duygulandım hepsine Allah`tan rahmet diliyorum.

35 yıl içinde Gazeteci ve Belgeselci olarak Ankara’ya çok gittim birçok devlet adamı yetkili ve gazeteci tanıdım. 35 yıl içinde neler gördük neler yaşadık. Nice anlı şanlı isimlerle söyleşiler yaptık ,sayısız gazeteci yazar ve tv yetkilisi tanıdım, fırsat buldukça bu hatıraları yazarak tarihe not düşmek istiyorum .