Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim – Garnizon Komutanı

Tuğamiral Yalçın Payal

, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşkun, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Mesut Kavak ve ilgili kurum müdürleri katıldılar.

Vali Hüseyin Aksoy’un Toplantı öncesi yapmış olduğu konuşmalarında; “Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantımızı gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Birçok kurum ve kuruluşumuzun bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttüğü önemli çalışmalar var. Kocaeli olarak bu konuda önemli mesafeler aldık ve almaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımıza aynı titizlikle devam edeceğiz.” dedi.

Toplantıya katılan kurumların konu ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar hakkında yaptıkları sunumların ardından; uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılmasına yönelik çok yönlü çalışmaların yapılması, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi amacıyla madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.













