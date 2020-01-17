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Bağımlılıkla mücadele toplantısı

Kocaeli’de madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadele toplantısı

17 Ocak 2020 Cuma 13:54

 Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal,  Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşkun, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Mesut Kavak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı  Dr. Ebubekir Ardıç ve  ilgili  kurum müdürleri  katıldılar.

Toplantıya katılan kurumların konu ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar hakkında yaptıkları sunumların ardından;  uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılmasına yönelik çok yönlü çalışmaların yapılması, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi amacıyla madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler
KocaeliBağımlılıkMücedaleMadde Bağımlılığı
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