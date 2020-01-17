Bağımlılıkla mücadele toplantısı

Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali

Hüseyin Aksoy

’un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İlçe Belediye Başkanları,

Kocaeli

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşkun, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Mesut Kavak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ebubekir Ardıç ve ilgili kurum müdürleri katıldılar.

Toplantıya katılan kurumların konu ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar hakkında yaptıkları sunumların ardından; uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılmasına yönelik çok yönlü çalışmaların yapılması, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi amacıyla madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.