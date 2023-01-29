BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ VE 43 YILLIK ASKERLİK HATIRALARIM



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz



Asker ocağını peygamber ocağı olarak görür ve kutsal kabul ederiz. Kültürümüzde asker adına peygamberimizin adına izafeten Mehmetçik diyerek kutsal değer verilmiştir. 1980 yılı Bahriye askeri olarak gittiğim vatani görevimde İstanbul Boğazı’nın askerlik hatıramda çok önemli yeri vardır. İstanbul boğazından her geçtiğimde Beykoz Çubuklu’da bulunan Deniz Kuvvetleri komutanlığı seyir hidroğrafi ve oşinoğrafi dairesi başkanlığında 1982 yılı Haziran ayına kadar süren 15 yıllık askerlik hatıralarım çok önemli yeri vardır. Asker ocağında basın yayın ve gazetecilik ile ilgili öğrendiğim bilgi ve tecrübe bana Gebze gazetesini kurdurdu ve 38 yaşına giren

www.gebzegazetesi.com

da yer alan makalemi sizlerle paylaşıyorum.



http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4504&t=makale



Çubuklu’da askerlik görevimi yaparken 1982 yılında bir asker arkadaşımı ziyaret için geldiğim Baltalimanı kemik hastanesi ne 40 yıl sonra ikinci kez gittim hastanenin İstanbul boğazındaki bahçesinden 40 yıl önceki askerlik hatıralarımı düşünerek gazetecilik ve belgeselcilik görevimi yerine getirmek için canlı yayın yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

İSTANBUL KAR VE YAĞMURA HASRET

Kar ve yağmura hasret kaldık geçtiğimiz 2022 yılında bugün kar ve kışın geçit vermediği İstanbul’da 26 Ocak 2023 tarihinde yaz günü yaşanıyor. An itibari ile İstanbul Baltalimanın’dan Fatih sultan Mehmet köprüsünün karşısında Gebze Gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

yayınlanan canlı yayın linki



https://fb.watch/iiwVCnhS3l/?mibextid=qC1gEa



Öte yandan Baltalimanı Kemik Hastanesi Fatih Sultan Mehmet köprüsü karşısından Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

canlı yayında bölge halkından Bilgi verdiğimiz canlı yayın linki.



https://fb.watch/iimOjib5qo/?mibextid=qC1gEa



BALTA LİMANI KEMİK HASTANESİNDEN CANLI YAYIN

Torunumun ayağındaki rahatsızlığı İçin randevu alarak gittiğim Türkiye’nin en önemli kemik hastanesi olan Baltalimanı kemik hastanesine gittim. 26 Ocak 2023 tarihinde gittiğim Baltalimanı hastanesinin sahilinden sosyal medya hesabımdan paylaştığım bilgi notunu siz değerli arkadaşlarım ve takipçilerimle paylaşmak istiyorum.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2499069446914314&id=100004338481610