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Başkan Büyükgöz Halk Meclislerine Devam Ediyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kontrollü normalleşme dönemine geçiş ile birlikte yeniden başlattığı Halk Meclisi toplantılarına Gaziler ve Yavuz Selim Mahallesi ile devam ediyor.

Başkan Büyükgöz Halk Meclislerine Devam Ediyor

23 Eylül 2021 Perşembe 17:46

Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ara verilen Halk Meclisi toplantılarına Adem Yavuz Mahallesi sakinleri ile buluşarak yeniden başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; düzenlenecek yeni toplantılar kapsamında 25 Eylül Cumartesi günü Gaziler Mahallesi, 26 Eylül Pazar günü ise Yavuz Selim Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geliyor.

MAHALLE SAKİNLERİNİ DİNLEYECEK

Katılımcı yerel yönetim anlayışı çerçevesinde gerek Halk Buluşmaları gerekse de Halk Meclisleri ile vatandaşların şikayet, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükgöz, Gaziler Mahallesi’nde düzenleyeceği Halk Meclisi toplantısını saat 17:30’da Ülkem İlkokulu’nda, Yavuz Selim Mahallesi’nde yapacağı toplantıyı ise saat 15:00’de Yavuz Selim Ortaokulu’nda gerçekleştirecek.

 

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