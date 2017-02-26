Belediyeden Kiralık!

İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki çay bahçesini ihaleyle kiraya verecek.

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesinde bulunan mekanın kiralama ihalesi 8 Mart Çarşamba günü yapılacak. Çay bahçesi, çay ocağı ve büfe olarak kullanılacak yerin aylık 3000 lira muhammen bedelle 3 yıllığına (kira bedeli peşin) kiralanacağını söyleyen yetkililer, ihale ile ilgilenenlerin 7 Mart Salı günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerektiğini söylediler.





Kaynak Kocaeli Gazetesi