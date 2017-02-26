Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesinde bulunan mekanın kiralama ihalesi 8 Mart Çarşamba günü yapılacak. Çay bahçesi, çay ocağı ve büfe olarak kullanılacak yerin aylık 3000 lira muhammen bedelle 3 yıllığına (kira bedeli peşin) kiralanacağını söyleyen yetkililer, ihale ile ilgilenenlerin 7 Mart Salı günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerektiğini söylediler.
Kaynak Kocaeli Gazetesi
Belediyeden Kiralık!
İzmit Belediyesinin mülkiyetinde olan çay bahçesi ihaleyle kiraya verilecek!
Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesinde bulunan mekanın kiralama ihalesi 8 Mart Çarşamba günü yapılacak. Çay bahçesi, çay ocağı ve büfe olarak kullanılacak yerin aylık 3000 lira muhammen bedelle 3 yıllığına (kira bedeli peşin) kiralanacağını söyleyen yetkililer, ihale ile ilgilenenlerin 7 Mart Salı günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerektiğini söylediler.