GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Belediyeden Kiralık!

İzmit Belediyesinin mülkiyetinde olan çay bahçesi ihaleyle kiraya verilecek!

Belediyeden Kiralık!

26 Şubat 2017 Pazar 14:47

 
İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki çay bahçesini ihaleyle kiraya verecek.

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesinde bulunan  mekanın kiralama ihalesi 8 Mart Çarşamba günü yapılacak. Çay bahçesi, çay ocağı ve büfe olarak kullanılacak yerin aylık 3000 lira muhammen bedelle 3 yıllığına (kira bedeli peşin) kiralanacağını söyleyen yetkililer, ihale ile ilgilenenlerin 7 Mart Salı günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerektiğini söylediler.


Kaynak Kocaeli Gazetesi 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiDaricaçayırovaAsfaltEkipBelediyeİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tüpraş Operatör Alımları Yapacak Tüpraş Operatör Alımları Yapacak
Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden önemli projeler! Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden önemli...
Büyükşehirden İşaret Dili Eğitimi Büyükşehirden İşaret Dili Eğitimi
Yeni Kimlikler İçin Duyuru! Yeni Kimlikler İçin Duyuru!
MEB Uyardı! MEB Uyardı!
KOTO Ziyareti! KOTO Ziyareti!
Yukarı Çık

Tüpraş Operatör Alımları Yapacak
Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde görev yapmak üzere üretim operatörleri işe alınacak. Başvurular 12 Mart...

Haberi Oku