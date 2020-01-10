Birim müdürlerinden brifing

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi, birim müdürleri Başkan Büyükgöz’e çalışmalar hakkında brifing verdi. Gebze Belediyesi Hizmet binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut ve birim müdürleri katıldı.

DERDİMİZ HİZMET GEBZE’YE HİZMET

Yapılan çalışmalar hakkında birim müdürleriyle istişarede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizim tek derdimiz, gayemiz Gebzeli hemşerilerimize hizmet etmek olmalı. Bunun için yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerde canla başla çalışmalıyız. Belediye Başkanının başarısı başkan yardımcılarının ve birim müdürlerinin başarısını gösterir. Bu sebeple yorulmadan bizlerle birlikte yürümenizi bekliyorum. Biz Gebze Belediyesi olarak büyük bir aileyiz” dedi.