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Büyükakın'a öğretmeninden ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a, ilkokul öğretmeni Hatice Tunay’ı makamında konuk etti.

Büyükakın'a öğretmeninden ziyaret

05 Eylül 2019 Perşembe 10:19

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin hemen ardından göreve başlamasıyla birlikte ilkokul öğretmeni Hatice Tunay’ı ziyaret etmişti. Başkan Büyükakın bu sefer de Derince Turgut Reis İlkokulu’nda beş yıl boyunca öğretmenliğini yapan Hatice Tunay’ı ve eşi Yaşar Tunay ile birlikte annesi Semra Hanım’ı makamında konuk etti. Üzerinde büyük emekleri olan ilkokul öğretmeninin kendisini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, “Canım öğretmenime bir kez daha üzerimdeki büyük emekleri için teşekkür ediyorum. Bize aktardığı değerlerle şehrimize ve ülkemize hizmet edeceğiz” dedi.

 

“MUTLU OLACAKLARI BİR KOCAELİ’Yİ OLUŞTURACAĞIZ”

İlkokul öğretmeniyle öğrencilik günlerini de yâd eden Başkan Büyükakın, “Öğretmenlik büyük bir mesuliyettir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği onların elindedir. Hatice öğretmenim gibi ülkemizin her köşesinde öğrencilerine bir harf öğretmenin derdiyle dertlenen öğretmenlerimiz büyük bir fedakârlık göstermektedir. Eli öpülesi öğretmenlerimizin kıymetini ve değerini bilmek hepimizin görevidir” ifadelerini sarf etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öğretmeni Hatice Tunay ise, “Tahir’in başarısıyla bizlerde mutlu oluyoruz, olacağız. Kocaeli’ne ve ülkemize güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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