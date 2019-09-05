Büyükakın'a öğretmeninden ziyaret

“MUTLU OLACAKLARI BİR KOCAELİ’Yİ OLUŞTURACAĞIZ”
İlkokul öğretmeniyle öğrencilik günlerini de yâd eden Başkan Büyükakın, “Öğretmenlik büyük bir mesuliyettir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği onların elindedir. Hatice öğretmenim gibi ülkemizin her köşesinde öğrencilerine bir harf öğretmenin derdiyle dertlenen öğretmenlerimiz büyük bir fedakârlık göstermektedir. Eli öpülesi öğretmenlerimizin kıymetini ve değerini bilmek hepimizin görevidir” ifadelerini sarf etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öğretmeni Hatice Tunay ise, “Tahir’in başarısıyla bizlerde mutlu oluyoruz, olacağız. Kocaeli’ne ve ülkemize güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.