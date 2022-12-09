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Büyükşehir, Hz. Mevlana’yı Meali Sema ile anacak

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 749. yılı münasebetiyle 12 Aralık Pazartesi akşamı özel bir etkinlik düzenlenecek

Büyükşehir, Hz. Mevlana'yı Meali Sema ile anacak

09 Aralık 2022 Cuma 11:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 749. yılı münasebetiyle 12 Aralık Pazartesi akşamı  ‘’Meâli Sema’’ özel programı gerçekleştirecek. İstanbul Tasavvuf ve Meydan Meşkleri Topluluğu ile ortaklaşa düzenlenecek etkinlik Kocaeli Kongre Merkezi’nde 19.30’da başlayacak. Postnişin Fatih Çıtlak’ın anlatımındaki programın sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş yapacak. Mevlevi dervişlerinin katılımıyla, semanın aslına uygun olarak icra edildiği ‘’Sema Mukabelesi’’ gerçekleştirilecek. Ayrıca Kocaeli Kongre Merkezi fuayesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrenci ve eğitmenlerinin eserlerinden oluşan karma bir sergi yer alacak.


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