Büyükşehir, Sanayi Mahallesi’ndeki caminin dış cephesini yeniledi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı olan ibadethanelerin eksiklerini ve malzeme ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda İzmit Sanayi Mahallesi’ndeki Eyüp Sultan Camii’nin dış cephesi ve minaresi boyandı, çevre temizliği ve düzenlemesi gerçekleştirildi. Kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, talepleri değerlendirerek, ihtiyaç halinde yeni yapılan camilere inşaat malzemesi desteğinde bulunuyor, yıpranan dış cepheleri ve minareleri boyayarak, şık bir görünüme kavuşturuyor.





CAMİ PIRIL PIRIL OLDU

Sanayi Mahallesi Eyüp Sultan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin talebi üzerine Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince camide keşif çalışması yapıldı. Hava koşulları nedeniyle caminin zamanla yıpranan dış cephesi ve minaresi, A Takımı ekiplerince boyandı. Boya ve işçiliği Büyükşehir tarafından karşılanan caminin alt katlarının iç boyası ile bazı bölümlerinde onarım çalışması ve temizliği de yapıldı. Caminin güzel bir görünüme kavuşmasından dolayı memnuniyetini dile getiren cami cemaati, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.





“ÖZENLİ VE GÜZEL BİR ÇALIŞMA YAPILDI”

İzmit Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay, Eyüp Sultan Camii’nin dış cephe ve minaresinin Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri tarafından güzel ve özenli bir şekilde boyanarak, güzel bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi.

Mahalle ve cami cemaati adına yapılan güzel hizmetten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Moğultay, Büyükşehir’in Sanayi Mahallesi’nde gerçekleştirdiği altyapı, asfalt, aydınlatma, trafik ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere çok sayıda hizmetlerinden dolayı da memnuniyetini dile getirdi.





“BÜYÜKŞEHİR A TAKIMI, 112 ACİL SERVİS GİBİ YETİŞİYOR”

Özellikle, acil bir ihtiyaç olduğunda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına ilettikleri taleplerin çok kısa sürede Büyükşehir A Takımı ekiplerince yerine getirildiğini belirten Moğultay, “Gerçekten Büyükşehir A Takımı, Sağlık Bakanlığı’nın 112 acil ambulans servisi gibi çalışan bir birim. İlk müdahaleyi yapmakta üstlerine yok. Tahir Başkanımıza, mahallemize yaptığı bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle, mahallemizin mezarlık sorununu çözdüğü için, mahalle sakinleri adına da teşekkür ediyorum.” diye konuştu.





“BÜYÜKŞEHİR’İN HİZMETLERİNİ HERKES GÖRÜYOR”

Cami derneği başkanı Zeki Ayvazoğlu da Büyükşehir A Takımı ekiplerince boyanan caminin pırıl pırıl olduğunu ve çok güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade ederek, Başkan Büyükakın’a ve ekibine teşekkür etti. İhtiyaç olduğunda, Eyüp Sultan Camii için Büyükşehir’den yardım aldıklarını belirten Ayvazoğlu, şunları kaydetti: “Camimizin, özellikle dış cephe boyaları epey bir dökülmüştü. Alt katın içi, dış cephesi ve minaresi boyandı. Saçaklarda, buzlanmadan dolayı kabarıklar oluştu, dökülen yerler vardı. Onlar da onarıldı, değiştirildi. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetleri herkes görüyor, cemaatimiz de görüyor ve takdir ediyor. Tahir Büyükakın Başkanımızdan, Allah razı olsun.”



